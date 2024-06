غدًا مصر للطيران تسير 8 رحلات جوية لنقل الحجاج

تسير مصر للطيران ، الناقل الوطني، غدًا الجمعة الموافق 21 يونيو 2024، 8 رحلات جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام بعد انتهاء مناسك الحج إلى أرض الوطن بواقع 7 رحلات بخط سير جدة- القاهرة، 1 رحلة بخط سير الطائف- القاهرة.





حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة التضامن



جاء ذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة الطيران المدني وقرعة مجلس النواب وكفرالشيخ والجيزة وتضامن البحيرة والغربية والدقهلية والقاهرة والإسكندرية والجيزة وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وكانت أكاديمية مصر للطيران للتدريب قد نجحت في اجتياز تفتيش وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران EASA للعام الثامن عشر على التوالي، وذلك للتدريب الفني.

وقد أكد مفتش الوكالة أن الأكاديمية تعد من أوائل المنظمات التدريبية التي قامت بتعديل برامجها التدريبية وأدلة إجراءات العمل للتوافق مع أحدث تشريعات الوكالة للتدريب الفني.

وقد أشاد بكل عناصر العملية التدريبية النظرية والعملية، كما أبدى الوفد إعجابه بنظام الجودة بالأكاديمية، مشيرًا إلى اعتباره مثالًا يقتدى به للمنظمات التدريبية على مستوى العالم.

من جانبه، أشاد الطيار وليد سليمان، رئيس الأكاديمية، بالمجهود المبذول من السادة العاملين بالإدارة العامة للتدريب الفني والإدارة العامة للجودة، وأضاف أن هذا التجديد يؤكد على جودة عناصر الأكاديمية ومستوى الخدمة المقدمة لعملائها الحاليين، ويمنحها ثقة المزيد من العملاء.

على الجانب الآخر وفي إطار عضوية أكاديمية مصر للطيران للتدريب ببرنامج TRAINAIR PLUS التابع لمنظمة الطيران المدني العالمي ICAO، نظمت الأكاديمية دورة تدريبية بعنوان A320NEO CFM LEAP1A ENGINE RUN UP COURSE باعتماد المنظمة، وذلك للمرة الأولي لعملائنا من الخارج، حيث تم تنظيمها من قبل لشركة AIR Cairo، صرح بذلك الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

وأضاف سليمان أنه تم اجتياز الدورة بنجاح للسادة المشاركين من المملكة العربية السعودية، وقد أشادوا بالتنظيم المتميز للدورة والمادة العلمية والاحترافية لمحاضر الدورة.

وقد قام الطيار وليد سليمان بتسليم الشهادات للسادة المشاركين بالدورة التدريبية.



وأكد سليمان أن الأكاديمية تسعى دائمًا إلى تنظيم المزيد من الدورات بالتعاون مع منظمة ال ICAO بهدف التوسع في تقديم تلك البرامج المعتمدة دوليًا، وتوسيع قاعدة عملائها على المستويين الإقليمي والعالمي.

جدير بالذكر أن تلك الدورة تم تطوير البرنامج التدريبي لها بمنهجية ومقاييس عالمية، من خلال إدارة التطوير وتحديث البرامج التابعة للإدارة العامة للتخطيط وتطوير التدريب بالأكاديمية بالتعاون مع منظمة الإيكاو.