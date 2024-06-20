محافظ القاهرة: نجحنا فى توفير السلع الغذائية خلال إجازة عيد الأضحى

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت في تنفيذ الخطة التي تم وضعها لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومديريات الخدمات لم تتلق أي شكاوى من نقص الخدمات أو السلع خلال أيام العيد.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يعملان على مدار 24 ساعة، كما تم ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، وتم تخصيص رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦، و١١٤ للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، خاصة السلع الأساسية كالأرز والسكر والزيت واللحوم والمكرونة، وأنابيب البوتاجاز، وتم عمل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز، كما تم تشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع، والمرور الدوري على المخابز لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المشتركة بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين للمرور على كل منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع اللحوم الطازجة والمجمدة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق للحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري خلال العيد.