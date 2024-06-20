ضبط 133 محلًا لم تلتزم بمواعيد الإغلاق الرسمية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن تحرير133 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيانها، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 133 محلًا لم تلتزم بقرار الإغلاق الصادر عن مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، شملت المخالفات عدم إغلاق المحال في الوقت المحدد، واستمرار تشغيل الإنارة الداخلية والخارجية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتم تحرير محاضر المخالفات، وعرضها على النيابة العامة.