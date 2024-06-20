الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 133 محلًا لم تلتزم بمواعيد الإغلاق الرسمية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن تحرير133 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، وذلك  تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكدت وزارة  الداخلية، في بيانها، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 133 محلًا لم تلتزم بقرار الإغلاق الصادر عن مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، شملت المخالفات عدم إغلاق المحال في الوقت المحدد، واستمرار تشغيل الإنارة الداخلية والخارجية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتم تحرير محاضر المخالفات، وعرضها على النيابة العامة.

وزارة الداخلية مجلس الوزراء ترشيد استهلاك الكهرباء النيابة العامة

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تحرير 162 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء

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