الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الآن.. تنسيق الثانوية العامة 2024 الإسكندرية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

مع إعلان نتيجة 3 إعدادي في كافة المحافظات يحرص الأهالي وأولياء الأمور على معرفة تنسيق الثانوية العامة 2024 الاسكندرية، حيث بدأت مديرية التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني بمحافظة الإسكندرية إجراءات تحديد درجات القبول بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي 2024-2025، لكافة الناجحين في الشهادة الإعدادية 2023-2024.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الاسكندرية

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الإسكندرية.

وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول في محافظة الإسكندرية في يوم الأحد الماضي الموافق 2 من يونيو 2024، وبالنسبة للناجحين، سيتحضر الطلاب وأولياء أمورهم للتقديم بالمرحلة الثانوية لكافة نوعيات التعليم الدراسية المختلفة.

وطبق اللوائح المنظمة لهذه العملية، سيتولى المحافظ الإعلان عن تنسيق القبول في المرحلة الثانوية، وذلك بناء على دراسة ستعدها مديرية التربية والتعليم.

توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024

اعتمد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، نتائج الشهادة الإعدادية في الدور الأول بالعام الدراسي 2023-2024 وتكون بنسبة نجاح بلغت 86.2%، وطبقا وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، الدكتور عربي أبو زيد، بلغ عدد المتقدمين بالشهادة الإعدادية  104146 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور حوالي 100257 طالبا وطالبة، أي يكون أن عدد الناجحين سيقارب 86 ألف طالب وطالبة.

وفي العام الدراسي الماضي، بلغت نسبة النجاح في نتائج الشهادة الإعدادية الدور الأول 83.9%، أي أنها كانت أقل من السنة الجارية بأكثر من 2%..

ووفقا لإحصاءات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، قد بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية في 2023 حوالي 102 ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور (100077) طالبا وطالبة، وكان عدد الناجحين حوالي (84) ألف طالب وطالبة.

اقرأ أيضا:

رسميًا.. التنسيق الثانوي العام 2024 بالقاهرة والمحافظات

تنسيق 2024.. الأوراق المطلوبة وشروط القبول بجامعة حلوان الأهلية

الآن.. تعرف على تنسيق مدارس الثانوي العام 2024 في محافظة البحيرة

تنسيق الثانوية العامة محافظة الاسكندرية 2024 

وبسبب زيادة عدد الطلبة الناجحين في العام الدراسي الحالي بمقدار حوالي 2000 طالب تقريبا، من المتوقع الارتفاع للحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانوية العامة لكي يصل إلى 227 درجة، وذلك بدلا من مجموع 225 درجة العام الماضي.

ومن المرجح أن سينخفض هذا الرقم لكي يصل إلى 215 درجة أو أقل بالمرحلة الثانية وذلك حسب الأماكن الشاغرة والمتاحة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الإسكندرية تنسيق الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 الاسكندرية تنسيق الثانوية العامة الثانوية العامة 2024 تنسيق الثانوية العامة

مواد متعلقة

تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة المرحلة الثانية

تنسيق الكليات 2023 وتوقعات التنسيق العام الجاري

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي.. و"الخطيب" يتدخل

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادى مستقل بتوجيهات السيسى.. أبرز المعلومات

"عروس السماء".. أزمة قلبية تنهى حياة "نانسى" فى ليلة العمر

بقيادة خالد مرتجى.. وفد نادى الأهلى يقدم واجب العزاء فى نورهان ناصر بالمنوفية (صور)

خطأ فى الاسم وعادى نتصور.. قصة محاكمة "إنجى حمادة" و"كروان مشاكل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه