الآن.. تنسيق الثانوية العامة 2024 الإسكندرية

مع إعلان نتيجة 3 إعدادي في كافة المحافظات يحرص الأهالي وأولياء الأمور على معرفة تنسيق الثانوية العامة 2024 الاسكندرية، حيث بدأت مديرية التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني بمحافظة الإسكندرية إجراءات تحديد درجات القبول بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي 2024-2025، لكافة الناجحين في الشهادة الإعدادية 2023-2024.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الاسكندرية

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الإسكندرية.

وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول في محافظة الإسكندرية في يوم الأحد الماضي الموافق 2 من يونيو 2024، وبالنسبة للناجحين، سيتحضر الطلاب وأولياء أمورهم للتقديم بالمرحلة الثانوية لكافة نوعيات التعليم الدراسية المختلفة.

وطبق اللوائح المنظمة لهذه العملية، سيتولى المحافظ الإعلان عن تنسيق القبول في المرحلة الثانوية، وذلك بناء على دراسة ستعدها مديرية التربية والتعليم.

توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024

اعتمد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، نتائج الشهادة الإعدادية في الدور الأول بالعام الدراسي 2023-2024 وتكون بنسبة نجاح بلغت 86.2%، وطبقا وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، الدكتور عربي أبو زيد، بلغ عدد المتقدمين بالشهادة الإعدادية 104146 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور حوالي 100257 طالبا وطالبة، أي يكون أن عدد الناجحين سيقارب 86 ألف طالب وطالبة.

وفي العام الدراسي الماضي، بلغت نسبة النجاح في نتائج الشهادة الإعدادية الدور الأول 83.9%، أي أنها كانت أقل من السنة الجارية بأكثر من 2%..

ووفقا لإحصاءات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، قد بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية في 2023 حوالي 102 ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور (100077) طالبا وطالبة، وكان عدد الناجحين حوالي (84) ألف طالب وطالبة.

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وبسبب زيادة عدد الطلبة الناجحين في العام الدراسي الحالي بمقدار حوالي 2000 طالب تقريبا، من المتوقع الارتفاع للحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانوية العامة لكي يصل إلى 227 درجة، وذلك بدلا من مجموع 225 درجة العام الماضي.

ومن المرجح أن سينخفض هذا الرقم لكي يصل إلى 215 درجة أو أقل بالمرحلة الثانية وذلك حسب الأماكن الشاغرة والمتاحة.