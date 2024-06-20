الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الشرقية يزور قرى فاقوس ويوجه برفع كفاءة قرية أكياد

زيارة فاقوس
زيارة فاقوس

خلال جولته لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والصحية بمركز فاقوس، توجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لقرية أكياد البحرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس؛ للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في القطاعات الخدمية والتنموية، وتفقد عددًا من شوارع القرية للوقوف على الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولًا بأول لتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين.

وأمر المحافظ، رئيس مركز ومدينة فاقوس، برفع كفاءة مدخل القرية مع استقدام جليدر لتسوية الشوارع وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارّة، واستمرار تكثيف حملات النظافة والتواصل الدائم مع أهالي القرية للتعرف علي احتياجاتهم وتوفير حلول عاجلة لكل المشكلات التي يعانون منها.

وحرص محافظ الشرقية، على متابعة سير انتظام العمل بمركز طب الأسرة بأكياد البحرية التابع للإدارة الصحية بفاقوس، وتفقد الصيدلية وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون عليها وكذلك تفقد عيادة الأسنان، موجهًا مديرة المركز بحسن باستقبال المرضى وإجراء أعمال الصيانة الدورية للأدوات والأجهزة المستخدمة حفاظًا على صحة وسلامه المترددين على المركز.

واختتم المحافظ جولته التفقدية بمركز فاقوس بزيارة وحدة صحة الأسرة بكفر الحاج عمر وتفقد الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتأدية الخدمة الصحية والعلاجية بالشكل اللائق لأبناء المدينة وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية، مؤكدًا أن صحة المواطنين على قائمة أولويات العمل للوصول لمجتمع صحي وخالٍ من الأمراض.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكل المراكز والمدن والأحياء لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكدًا أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.

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