الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عروس السماء".. أزمة قلبية تنهى حياة "نانسى" فى ليلة العمر

عروس المنيا
عروس المنيا

“هنصلي لروحها، وعروسة في السماء”، صدمة يعيشها أفراد أسرة العروس نانسي، عروس الجنة التي زفت إلى السماء، أمس، بوفاتها يوم زفافها نتيجة أزمة قلبية، في مركز بني مزار في محافظة المنيا.

أزمة قلبية 

أزمه قلبية انتاببت “نانسي. م”، فتاة عمرها لا يتجاوز التاسعة عشرة، هيأت نفسها للفرحة ولكن انقلب يوم فرحتها إلى حزن بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة عقب انتهائها من استعدادها للزفاف وارتداء الفستان الأبيض والتصوير للاحتفاظ بذكريات ليلة العمر.

عقب التقاط الصور التذكارية - الفوتوسيشن- سقطت العروس مغشية عليها وهي في طريقها للكنيسة لأداء صلاة الإكليل ليتحول الفرح لمأتم.

هبوط في الدورة الدموية

وكشفت التقرير الطبي المبدئي للفتاة، أنها أصيبت بفشل في التنفس نتيجة إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة وتوقف عضلات القلب عن العمل نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

أصدقاؤها ينعونها على السوشيال ميديا

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عبر أصدقاء الفتاة وأقاربها عن حزنهم من خلال نشر صورها يوم زفافها للدلالة عن مدى سعادتها وفرحتها، وطلبوا من كل من يعرفها الصلاة لروحها واصفين إياها بأنها عروس الأمجاد السماوية.

وقال آخرون إن العروس حضرت من منزل أسرتها بإحدى قرى مركز مغاغة لالتقاط الصور التذكارية، وعقب التصوير تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 

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