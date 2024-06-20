الخميس 20 يونيو 2024
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وزير الأوقاف: صكوك الأضاحى حققت أكثر من 300 مليون جنيه.. ونستهدف مليون أسرة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجزر البساتين بالقاهرة؛ للوقوف على عملية تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف، والتي تتم تحت إشراف شرعي وطبي كامل بمراحلها المختلفة بدءًا من الذبح وصولًا للتشفية والتقطيع والتعبئة والتبريد والتجميد والنقل.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تستهدف هذا العام الوصول لمليون أسرة، ويتم اليوم الخميس، انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية ويبدأ التوزيع بمحافظة الجيزة، ثم ينطلق لجميع المحافظات بحد أدنى 2000 أسرة بكل محافظة في هذه الدفعة الأولى، وأن التوزيع يتم بشفافية كاملة، ويصل إلى الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة.

وأعرب وزير الأوقاف عن شكره لأهل الفضل من أبناء هذا الوطن العظيم الذين يثبتون يومًا بعد يوم أنهم شعب أصيل، وأن روح التكافل من أخص صفاته، كما أعرب عن شكره لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى المتميز، وخص بالشكر العاملين بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لجهودهم المتميزة في العمل بالمشروع، وحرصهم على تقديم أفضل ما في وسعهم لتخرج اللحوم بهذا المستوى شديد التميز.

فحص الأضحية 

من جهتهم أكد الأطباء البيطريون بالمجزر أنه يتم الكشف البيطري على الأضحية قبل الذبح، وبعد الذبح للتأكد من سلامة الأضحية وجميع أجزائها، وخلوها من أي عيوب أو أمراض.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن هذا هو العام التاسع على التوالي، وأن إجمالي من استفاد من المشروع إلى الآن بلغ أكثر من 9 ملايين أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، كما أكد وزير الأوقاف أن إجمالي ما تم تحصيله خلال موسم هذا العام من صكوك الأضاحي والإطعام في 4 أشهر من رمضان إلى ذي الحجة بلغ أكثر من 300 مليون جنيه.

وأكد وزير الأوقاف، أن إجمالي ما حصلته المديريات الإقليمية في أربعة أشهر هذا العام بلغ 192 مليون جنيه، بزيادة أكثر من 40 مليون جنيه عما حصلته المديريات عن نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة قدرها 3 ملايين جنيه عن إجمالي ما حصلته المديريات في العام الماضي كاملًا.

وجاءت مديرية أوقاف القاهرة في المقدمة لهذا العام بإجمالي (41.196.000) جنيه، تلتها في المركز الثاني مديرية أوقاف الإسكندرية بإجمالي (25.604.000) جنيه، وفي المركز الثالث جاءت مديرية أوقاف الجيزة بإجمالي (19.729.000) جنيه.

الدكتور محمد مختار جمعة،
الدكتور محمد مختار جمعة،
الدكتور محمد مختار جمعة،
الدكتور محمد مختار جمعة،
الدكتور محمد مختار جمعة،
الدكتور محمد مختار جمعة،
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مجزر البساتين بالقاهرة للشركة المصرية للحوم والدواجن رئيس قطاع الفروع

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