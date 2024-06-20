توفيت ليلة زفافها.. تشييع جثمان "نانسى" عروس المنيا

وسط حالة من الحزن الكبير، شيع أهالي مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، جثمان نانسي العروس التي توفيت وهي ترتدي الفستان الأبيض ليلة زفافها، بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، وأجريت مراسم دفنها بإحدى الكنائس بحضور أعداد كبيرة من أهالي المركز.

وتوفيت "نانسى. أ" 28 سنة، نتيجة إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية عقب أداء جلسة تصوير زفافها، قبل توجهها إلى الكنيسة لإكليل فرحها بقرية صندفا التابعة لمركز بني مزار، وحاول الأهالي إسعافها دون جدوى.

نقلت العروس إلى أحد المستشفيات الخاصة وفشلت جميع محاولات إنعاش قلبها، وتبين وفاتها إثر إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية، لتعود الفتاة إلى منزل عائلتها وقد فارقت الحياة بدلًا من استكمال زفافها وفرحتها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة بنى مزار شمال المحافظة يفيد وفاة عروس تدعى نانسى تبلغ من العمر 25 عامًا إثر إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وأفادت التحريات الأولية إلى وفاة عروس ليلة زفافها في المنيا بالفستان الأبيض، حيث شعرت العروس، وتدعى "نانسي"، بضيق شديد في التنفس، أثناء مراسم الزفاف داخل إحدى كنائس المركز، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمركز، حيث فارقت الحياة متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية. تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابه بدفن الجثمان.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قد تداولت واقعة وفاة عروس بني مزار وسط اهتمام كبير من رواد الفيسبوك والذين أبدوا حزنهم الشديد على وفاة العروس ليلة زفافها وقدم الكثيرون العزاء لأهل العروسة المتوفاة، كما قام البعض بالدعاء لها بالرحمة وأن تكون عروس السماء.