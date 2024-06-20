إجراء الاختبارات إلكترونيًا في 57 مقررًا دراسيًا بجامعة الإسماعيلية الأهلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن إحصائيات الاختبارات الإلكترونية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024، والصادرة عن مراكز الاختبارات الإلكترونية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية حول العملية الامتحانية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك حيث بلغ عدد جلسات الاختبارات الإلكترونية 9246 في 57 مقرر دراسي.

تفاصيل الاختبارات الإلكترونية

وأوضح "مندور"، في بيان، اليوم الخميس، أن الاختبارات الإلكترونية تجرى لكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمركز الاختبارات الإلكترونية بمقره في كلية الطب البشرى، والذي يضم 422 جهاز.

ومن جهته؛ أشار الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى أن عدد جلسات الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب بلغ 2700 لـ 5 مقررات دراسية، أما بكلية الصيدلة بلغ عدد الجلسات 1578 لـ 16 مقررًا دراسيًا، بينما بلغت جلسات الاختبارات الإلكترونية بكلية طب جراحة الفم والأسنان 538 لـ 3 مقررات دراسية، فيما بلغ عدد الجلسات 1300 لـ 9 مقررًا دراسيًا بكلية التمريض، و418 جلسة لـ 10 مقررات دراسية بكلية العلاج الطبيعي.

بينما بلغ عدد جلسات الاختبارات الإلكترونية التي تمت بكلية العلوم الصحية التكنولوجية 2712 لـ 14 مقررًا دراسيًا.

فيما أشارت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والمدير التنفيذي لمراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة إلى أن الاختبارات يتم إجراؤها بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بإستخدام منظومة Gourmet للاختبارات الالكترونية وذلك تحت إشراف الجامعة، وقد تم تدريب أعضاء هيئة التدريس بمعظم الكليات على استخدامها، وكذلك تدريب فريق الاختبارات الإلكترونية بالجامعة علي إدارة المنظومة.

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024، تستأنف بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وتستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري.