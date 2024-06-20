حديقة الأسماك قِبلة المواطنين فى خامس أيام عيد الأضحى (صور)

شهدت حديقة الأسماك، اليوم الخميس، إقبالًا من المواطنين في خامس أيام إجازة عيد الأضحي المبارك، والتي تعتبر من أرخص الفسح المتواجدة داخل محافظة القاهرة، وتتميز الحديقة بمعالمها الجذابة الأثرية، وتحتوي على أنواع نادرة من الأشجار والأسماك وصخور مميزة داخل الجبلاية بمنطقة الزمالك العريقة.

وتحتفظ حديقة الأسماك بسعرها الاقتصادي الذي يبلغ 5 جنيهات، لقضاء الأسر وقتا ممتعا مع أطفالهم دون تكلفة داخل أعرق حديقة متواجدة منذ أن أنشأها الخديو إسماعيل، وما زالت محتفظة بمعالمها حتى الآن.

مواعيد إجازة عيد الأضحى 2024

بدأت إجازة عيد الأضحي يوم عرفة في يوم السبت الموافق 15 من يونيو 2024، وبعدها إجازة أول أيام عيد الأضحى في يوم الأحد الموافق 16 من يونيو 2024، وثاني أيام عيد الأضحى في يوم الإثنين الموافق 17 من يونيو 2024، بينما كانت إجازة ثالث أيام عيد الأضحى في يوم الثلاثاء الموافق 18 من يونيو 2024، وإجازة آخر أيام عيد الأضحى في يوم الأربعاء الموافق 19 من يونيو 2024.

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر بدءًا من الأحد 16 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح الأحد 23 يونيو 2024 التالي عليه، وذلك بمناسبة وقفة يوم عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445 هـ، كأكبر إجازة ممتدة بعدد 9 أيام متصلة.

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر اعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا، عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفون من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

حديقة الأسماك

حديقة الأسماك

حديقة الأسماك

حديقة الأسماك

حديقة الأسماك

حديقة الأسماك

حديقة الأسماك

حديقة الأسماك