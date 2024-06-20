الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سول: مساعدات روسيا العسكرية لكوريا الشمالية لها تأثير سلبى

بوتين وزعيم كوريا
بوتين وزعيم كوريا الشمالية

قالت رئاسة كوريا الجنوبية، إن مساعدات روسيا العسكرية لكوريا الشمالية سيكون لها تأثير سلبي، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكدت خارجية كوريا الجنوبية أن ممثليها أعربوا للصين خلال جلسة حوار في مجال الأمن والسياسة الخارجية عقدت في 18 يونيو، عن مخاوفهم بشأن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية.

قلق كوري من زيارة بوتين لـ بيونج يانج

وجاء في بيان الخارجية الكورية الجنوبية: "أعربنا عن القلق العميق من أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية قد جاءت على خلفية التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية بسبب سلسلة من الاستفزازات الكورية الشمالية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ الباليستية وبالونات القمامة وحجب عمل نظام الملاحة العالمي (GPS)".

ووفقًا للبيان، أبلغت كوريا الجنوبية الجانب الصيني، بأنه لا يجوز بتاتًا أن تؤدي الزيارة "إلى إضعاف أسس السلام والاستقرار في شبه الجزيرة وتعزيز التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ".

وتزعم كوريا الجنوبية بأن "تزايد التوتر كنتيجة لتعزيز التعاون في المجال العسكري" بين روسيا وكوريا الشمالية يتعارض مع مصالح الصين.

وطلبت جمهورية كوريا من الجانب الصيني "لعب دور بناء" من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة.

يُشار إلى أن روسيا نفت مرات عديدة وجود أي تعاون عسكري تقني غير قانوني مع كوريا الشمالية. ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مثل هذه التصريحات بأنها شائعات.

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