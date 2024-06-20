الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. بشرى سارة

شقق الإسكان الاجتماعى
شقق الإسكان الاجتماعى

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2024، عاد من جديد ليتصدر محركات البحث الإلكترونية من قبل المواطنين الراغبين فى الاستفادة من برنامج الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه الدولة منذ عام 2016، لتوفير وحدات سكنية مدعمة فى الإمتدادات العمرانية البعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2024

ويعتبر موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى فرصة جيدة ينتظرها آلاف المواطنين ممن لم يحالفهم الحظ فى التقديم فى إعلانات الإسكان الاجتماعى السابقة أو تقدموا ورفضت أوراقهم بسبب عدم استكمالها أو لعدم انطباق الشروط عليهم فى تلك الأثناء، خاصة مع الارتفاع الكبير والمبالغ فيه فى أسعار الوحدات السكنية ومحدودية المعروض منها فى العواصم والمدن الكبرى وحتى القرى بسبب توقف تصاريح البناء لعدة سنوات، قبل إتاحتها من جديد مؤخرًا.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعى

وتتيح الحكومة ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فرصة الحصول على وحدة سكنية لمن يتراوح عمره بين 21 و50 سنة لكل من يحمل الجنسية المصرية، شريطة ألا يزيد الدخل الشهريعلى 6000 جنيه لغير المتزوج و8000 جنيه للمتزوج، مع سداد مبلغ جدية الحجز، وتقديم دليل يثبت إقامتك في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي ترغب في التقديم لها، أو أن تكون لديه وظيفة في هذه المحافظة، وأخيرًا يجب ألا يكون للمتقدم أو لأسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض.

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موعد طرح وحدات سكنية جديدة 

أما عن موعد طرح وحدات إسكان اجتماعي جديدة، فمن المقرر أن تعلن وزارة الإسكان عن فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2024 اعتبارًا من يوم 30 يونيو الجاري، بالتزامن مع احتفالات الدولة بمرور 11 عاما على ذكرى 30 يونيو، حيث سيتم تدشين مرحلة جديدة من مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يعد أحد أهم منجزات الجمهورية الجديدة ويلبي أهداف رؤية مصر 2030 في توفير سكن لائق لكل المصريين.

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