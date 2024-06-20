الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منى خليل: فخورة بتأهلى للقائمة الطويلة بجائزة طه حسين للرواية

مني خليل
مني خليل

عبرت الكاتبة الشابة منى خليل، عن سعادتها بوصول روايتها "التاريخ الذكوري لـ ”درة"، إلى القائمة الطويلة لجائزة طه حسين للرواية المنشورة 2024، التي ينظمها نادي القصة وأعلنت قبل قليل.

فخورة بتأهلي لجائزة تحمل اسمين عريقين فى تاريخ الثقافة العربية 

وقالت “خليل”، في تصريحات خاصة لـ“الدستور”: كانت مفاجأة جميلة ليّ، أن تتأهل روايتى الأولى “التاريخ الذكوري لـ“درة”، إلى القائمة الطويلة لجائزة مصرية مهمة تحمل اسمين عريقين في تاريخ الثقافة العربية، وهما الدكتور طه حسين، ونادي القصة المصرى بتاريخه الكبير العريق.

ولفتت “خليل”: إلى أن هذه فكرة جميلة أن يقدم نادي القصة جائزة فى الرواية المنشورة تحمل اسم أول رئيس النادي وهو دكتور طه حسين، وهذان الاسمان هما أكبر أسباب فرحتي بهذا التأهل وفخورة به، وأتمنى أن يكلل بالفوز إن شاء الله.

وأوضحت “خليل” حول روايتها "التاريخ الذكوري لـ ”درة"، إلى القائمة الطويلة لجائزة طه حسين للرواية المنشورة 2024، والتي ينظمها نادي القصة: أما عن روايتى فهى تطرح قضايا كثيرة أهمها تساؤل هل التاريخ ذك+ورى الهوى؟ وهل تعمد التاريخ إغفال نساء كثيرات تركن بصمات فى ميادين مختلفة من العلم والثقافة؟

كما تكشف الرواية عن المسكوت عنه في أحداث سرقات الآثار المصرية التى كانت تقوم بها البعثات الأجنبية منذ سنوات.

يشار إلى أن “منى خليل”، كاتبة روائية من مواليد بورسعيد، وما زالت تتمسك بالإقامة فيها، وهي صاحبة ومؤلفة رواية “سرداب الأميرة سميحة”، ورواية “البرنس المجهول”، والمجموعة القصصية “زينب والأيام الوهمية”، فضلا عن روايتها “التاريخ الذكوري لــ”درة".

وكان نادي القصة برئاسة الكاتب محمد السيد عيد، قد كشف عن القائمة الطويلة لجائزة طه حسين فئة الرواية المنشورة للعام 2024، وضمت فضلا عن رواية مني خليل، التاريخ الذكوري لـ “درة” روايات: الأستاذ ــ جريمة حياة ــ العسال ــ المس العاشق ــ فيلا القاضي ــ ميراث الخوف ــ في رحاب البطل كانت لنا أيام ــ ستانلي ــ وحائط بلا مبكي.

وتبلغ قيمة جائزة طه حسين للرواية ثلاثين ألف جنيه، توزع على مركزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على عشرين ألف جنيه، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على عشرة آلاف جنيه.

منى خليل جائزة طه حسين للرواية القائمة الطويلة لجائزة طه حسين نادي القصة رواية التاريخ الذكورى لدرة رواية البرنس المجهول

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