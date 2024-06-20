كرواتيا تحلم بتكرار سيناريو النسخة الماضية من بطولة أمم أوروبا

لم يعد أمام منتخب كرواتيا سوى سبيل وحيد أن يسلكه إذا ما أراد أن يكون له حظ في تجاوز دور المجموعات، والتأهل إلى دور الـ16 في بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، وهو تحقيق الانتصار على منتخب إيطاليا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية على ملعب ريد بول أرينا في مدينة ليبتزيج.

وهو أمر تحقيقه لا يبدو سهلًا على الإطلاق بل صعب جدًا، لأن المنافس ليس عاديًا، فهي إيطاليا التي تعد من المنتخبات العريقة، والقوى العظمى في قارة أوروبا، ومرشحة دائمة للتتويج باللقب.

كرواتيا أمام إيطاليا

وعلى مستوى المواجهات المباشرة ما بين كرواتيا وإيطاليا في بطولة أمم أوروبا تحديدًا لم تلتق كرواتيا بإيطاليا سوى في مباراة وحيدة في دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا 2012 في بولندا وأوكرانيا، وانتهت على وقع التعادل الإيحابي بنتيجة هدف لمثله.

وفي هذه البطولة لم تتمكن كرواتيا من تخطي دور المجموعات بالرغم من أنها جمعت 4 نقاط في المجموعة عكس إيطاليا التي استطاعت أن تصعد إلى دور الثمانية بعد أن حلت وصيفة في مجموعتها برصيد 5 نقاط، ولم تكتف بذلك بل شقت طريقها بنجاح إلى المباراة النهائية، لكنها انهزمت على يد منتخب إسبانيا بنتيحة تعتبر ثقيلة بالنسبة لإيطاليا، وهي رباعية نظيقة.

كرواتيا والموقف الصعب في المجموعة

وتعقد موقف كرواتيا في بطولة أمم أوروبا الحالية بهذا الشكل لدرجة أنها تقبع في قاع المجموعة الثانية لأنها لم تستطع أن تجني من أول جولتين في المجموعة سوى نقطة يتيمة جمعتها من التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل منهما مع منتخب ألبانيا في الجولة الثانية، بينما تلقت هزيمة بنتيجة كبيرة 3 أهداف دون رد في الجولة الأولى على يد منتخب إسبانيا.

خسارة كرواتيا أمام إسبانيا تبدو مقبولة جدًا، لأن إسبانيا أيضًا تعد منتخبًا عريقًا، ومصنفة من ضمن القوى العظمى، أما التعادل مع ألبانيا، فلم يكن متوقعًا لأن قبل هذه المباراة كانت أغلب ترشيحات الانتصار تصب في صالح كرواتيا.

على أي حال هذا التعادل أفقد كرواتيا نقطتين ثمينتين جدًا في صراع تجاوز دور المجموعات، إذ كان الانتصار على ألبانيا إذا تحقق كان يمنحها مفتاح المرور إلى دور ثمن النهائي.

كيف تجاوزت كرواتيا الموقف الصعب في النسخة الماضية؟

وهذا الموقف الصعب ليس جديدًا على كرواتيا، إذ سبق أن تعرضت له في النسخة الماضية، ونجحت في الخروج منه، وتجاوزت دور المجموعات، إذ خسرت في الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة أمام منتخب إنجلترا بنتيجة هدف دون مقابل، ثم في الجولة الثانية تعادلت بنتيجة إيجابية هدف لمثله مع منتخب جمهورية التشيك، لكن في الجولة الثالثة انتفضت كرواتيا انتقاضة قوية، وفازت على منتخب أسكتلندا بنتيجة جيدة 3 - 1.

وبالأربع النقاط التي جمعتها كرواتيا في المجموعة نجحت في العبور إلى دور الـ16، لكنها خرجت منه بعد هزيمتها على يد إسبانيا بنتيجة كبيرة 3 - 5.

إذن الحلم بتكرار سيناريو النسخة الماضية، وتخطي دور المجموعات بالرغم من حصد نقطة واحدة في أول جولتين يراود كرواتيا، وجمهورها، فهل يتحقق هذا الحلم أم يبقى مجرد حلم فقط؟.