الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر التسوق الإلكترونى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) باتصاله بأحد الأشخاص من على موقع تسوق إلكتروني لشراء هاتف محمول مقابل مبلغ مالي واتفق معه على التقابل بدائرة القسم وفور حضوره تسلم الهاتف وعقب انصرافه وقيامه بفتح العلبة اكتشف عدم وجود الهاتف ووجود قطعة من الحجارة. 

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبيَّن أنه عاطل "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة قسم شرطة الوايلي موقع تسوق إلكترونى النصب والاحتيال

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