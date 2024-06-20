ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر التسوق الإلكترونى

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) باتصاله بأحد الأشخاص من على موقع تسوق إلكتروني لشراء هاتف محمول مقابل مبلغ مالي واتفق معه على التقابل بدائرة القسم وفور حضوره تسلم الهاتف وعقب انصرافه وقيامه بفتح العلبة اكتشف عدم وجود الهاتف ووجود قطعة من الحجارة.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبيَّن أنه عاطل "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.