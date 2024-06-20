الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل صحة سوهاج يتفقد الخدمات الطبية في المستشفى العام

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أجرى الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، زيارة تفقدية إلى مستشفى سوهاج العام؛ للاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية خلال النوبتجية الليلية، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه، وذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وتفقد وكيل وزارة الصحة أقسام الاستقبال والطوارئ والذي يشهد ترددًا كبيرًا في أيام الإجازات والأعياد، مشيدًا بالانصباط والالتزام داخل القسم وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، كما تفقد وحدة العناية المركزة والقسم الداخلي.

وأشار وكيل صحة سوهاج، إلى أنه يتم الآن التجهيز والترتيب للتوسع بوحدة العناية المركزة وزيادة طاقتها الاستيعابية وذلك لخدمة أكبر عدد من المرضى بالمحافظة. 

كما أكد وكيل وزارة الصحة انتظام سير العمل بمستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة خلال فترة العيد،
مقدمًا شكره وتقديره لمجهودات الفرق الطبية وسعيهم الدائم لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى.

خدمات التوعية والتثقيف الصحي

كما أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي إلى أكثر من 18 ألفًا و400 مواطن بجميع مراكز المحافظة من خلال 19 فريق توعية تم نشرهم بمحيط فرق تقديم خدمات المبادرات الرئاسية.

وشدد على أهمية رسائل التوعية في تثقيف وتبسيط المعلومات الصحية للمواطنين وتأثيرها في تشكيل ثقافته وتغيير عاداته الصحية التي قد تكون مغلوطة، لافتًا إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومهمة في حياة المواطن البسيط واستطاعت الوصول إليه أينما كان واستهدفت كل الفئات العمرية.

من جهته، أشار محمد جلال المنسق الإعلامي لوزارة الصحة بسوهاج، أن رسائل التوعية يتم صياغتها وفق معايير مجتمعية حسب احتياجات الأفراد بالمجتمع ووفق احتياجاته وقضاياه الصحية، ويتم ذلك ببساطة لسهولة فهمها والاقتناع بها.

كما أضاف وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن صحة المواطن المصري أحد أهم محاور اهتمام القيادة السياسة، مؤكدًا السعي دائمًا للنهوض بالخدمة الطبية المقدمة بالمنشآت الصحية.

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