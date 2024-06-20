الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قانونية "مستقبل وطن": ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة فى تاريخ مصر الحديث

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت عبداللطيف

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن  ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، وعلامة فارقة، وثورة تصحيح المسار.

بناء الجمهورية الجديدة

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن ثورة 30 يونيو خلصت الدولة المصرية من حكم الجماعة الإرهابية وبناء الجمهورية الجديدة القائمة على علاقات جيدة مع الجميع، وبالفعل استعادت مصر مكانتها سواء على الصعيد الإقليمى، العربي، الإفريقي، والدولى، وكشفت الستار عن المخططات الإجرامية لجماعة الإخوان الإرهابية التي أدت إلى إشاعة الفوضى وإسقاط المئات من شهداء الجيش والشرطة والمدنيين.

 

إرساء معادلة أمنية مستقرة في البلاد

وأشاد عبد اللطيف، بوعي الشعب حينما استشعر الخوف الحقيقي على الوطن خرج بالملايين فى الشوارع لتصحيح المسار وإنقاذ مصر من براثن العنف والإرهاب وإرساء معادلة أمنية مستقرة في البلاد، حيث نجح المصريون فى 30 يونيو فى الإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية، وإفشال مخططاتها لإدخال البلاد في دائرة الفوضى وعدم الاستقرار، وحينئذ قررت القوات المسلحة الاستجابة لرغبة وإرادة جموع المصريين، وحماية ثورتهم في لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأسقطت مخططات العناصر الإرهابية لتدمير البلاد، وكانت الثورة بداية للجمهورية الجديدة.

استعادة الدولة بعد اختطافها 

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن  ثورة 30 يونيو انتصرت وأعادت الدولة المصرية مرة أخرى، ومن ثم فهى تسمي ثورة تصحيح المسار، حيث طالبت بإسقاط حكم الإخوان الإرهابية، واستعادة الدولة بعد اختطافها من أيادي الشر، وبالفعل نجحت إرادة المصريين في إزاحة ستار الظلام والعنف التي وُصمت بها الدولة بعد أن ارتكبت جماعة الإخوان الكثير من الخطايا والجرائم للإضرار بأمن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

قانونية مستقبل وطن ثورة 30 يونيو 30 يونيو ٢٠٢٤ ثورة الدستور حزب مستقبل وطن المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف

مواد متعلقة

برلمانية تُطالب بإعادة النظر فى تكاليف الحج

لصالح أصحاب المعاشات والأكثر احتياجًا.. قرارات مهمة تنتظر وزير التضامن الجديد

برلمانية الوفد: 30 يونيو فتحت الطريق أمام ثورة إصلاح جديدة

صبور: 30 يونيو نقطة فارقة فى تاريخ مصر وأعادتها للمسار الصحيح

برلمانى يُثمن الجهود الحكومية المبذولة للبحث عن الحجاج المصريين المفقودين

للتخفيف عن المصريين بالخارج.. 7 إجراءات مُلحة تنتظر الحكومة الجديدة

الكتب والتعيينات ومشاكل المكافآت.. أبرز الملفات أمام وزير التعليم الجديد

الميكنة وتطوير الاقتصاد الرقمى على رأس أولويات الحكومة الجديدة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

باحث عن مؤتمر "قادة الأنجليكان": التقليد الكنسى مصدر أساسى فى الكنيسة القبطية

وقف التأشيرات بعد تهديدات "نصرالله".. ما حقيقة الخلاف بين قبرص ولبنان؟

تحرير 1095 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

يتصدرها "ولاد رزق".. 108 ملايين جنيه إيرادات أفلام عيد الأضحى

"عروس السماء".. أزمة قلبية تنهى حياة "نانسى" فى ليلة العمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه