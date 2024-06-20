بوتين: الروس ساعدوا فى إنتاج ثلث إنتاج فيتنام من الطاقة الكهرومائية

تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن التعاون بين بلده وفيتنام في مجال الطاقة المتجددة والمجال الزراعي.

وقال، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفيتنامي "تاو لام"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس: إنه لدينا آفاق تعامل مع الطاقة المتجددة بما في ذلك تجديد منظومة الطاقة في فيتنام، وتنفيذ المشاريع الروسية الفيتنامية لتوليد الطاقة الكهرومائية، متابعًا: إن المتخصصين الروس ساعدوا في إنتاج ثلث الإنتاج الفيتنامي للطاقة الكهرومائية.

وأوضح أنه على جدول الأعمال، بمشاركة شركة "روس آتوم"، بناء مركز الطاقة النووية الفيتنامية، متابعًا أنه تم إنتاج سيارات "غازيل" الروسية في فيتنام، وتم تصدير هذه السيارات إلى لاوس، كما يتم التعاون في المجال الزراعي، حيث يزداد حجم الإيرادات في مجال التقنيات الزراعية، إضافة إلى إقامة مؤسسات وشركات للمنتجات الزراعية الفيتنامية بأكثر من إقليم روسي، بجانب إنشاء مجمع للأبقار في روسيا.

وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، زيارة دولة لفيتنام التي تزودها موسكو بأسلحة منذ عقود، غداة توقيعه اتفاقية دفاعية مع كوريا الشمالية تقلق الدول الغربية.

والتقى بوتين عند الظهر (الخامسة بتوقيت غرينتش) نظيره "تو لام" في القصر الرئاسي خلال مراسم تخللتها طلقات مدفعية وثلة مع الحرس الجمهوري، حسبما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس".

وتخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها من أن يفضي هذا التقارب المتواصل إلى إمدادات ذخائر وصواريخ كورية شمالية جديدة لروسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.