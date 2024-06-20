"إكسترا نيوز" ترصد توافد الأسر على المتنزهات والشواطئ فى خامس أيام عيد الأضحى

واصل المواطنون فى المحافظات المختلفة احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك فى يومه الخامس، فيما حرص عدد من الأسر على قضاء الإجازة فى المصايف والمتنزهات المختلفة هربًا من شدة الحرارة.

ورصدت كاميرا "إكسترا نيوز" إقبال المواطنين على الحدائق والمتنزهات، والملاهى، خصوصًا خلال فترات المساء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى.

مظاهر احتفالات المواطنين بالعيد في عدد من الحدائق العامة والمتنزهات

كما شهدت الرحلات النيلية فى القناطر الخيرية رواجًا، حيث يتم تنظيم رحلات نيلية عبر الأتوبيس النهرى لمدة ساعة تنطلق من القناطر إلى القاهرة.

وأيضًا شهد ممشى أهل مصر أجواء مواصلة المواطنين الاحتفال بخامس أيام عيد الأضحى المبارك، واستمتاع المواطنين بالنيل.

واستقبلت شواطئ محافظة الإسكندرية الملايين فى أيام العيد، مع توافد الزائرين، ورحلات اليوم الواحد لشواطئ الإسكندرية فى العيد.