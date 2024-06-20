الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز" ترصد توافد الأسر على المتنزهات والشواطئ فى خامس أيام عيد الأضحى

الشواطئ
الشواطئ

واصل المواطنون فى المحافظات المختلفة احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك فى يومه الخامس، فيما حرص عدد من الأسر على قضاء الإجازة فى المصايف والمتنزهات المختلفة هربًا من شدة الحرارة.

ورصدت كاميرا "إكسترا نيوز"  إقبال المواطنين على الحدائق والمتنزهات، والملاهى، خصوصًا خلال فترات المساء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى.

مظاهر احتفالات المواطنين بالعيد في عدد من الحدائق العامة والمتنزهات

كما شهدت الرحلات النيلية فى القناطر الخيرية رواجًا، حيث يتم تنظيم رحلات نيلية عبر الأتوبيس النهرى لمدة ساعة تنطلق من القناطر إلى القاهرة.

وأيضًا شهد ممشى أهل مصر أجواء مواصلة المواطنين الاحتفال بخامس أيام عيد الأضحى المبارك، واستمتاع المواطنين بالنيل. 

واستقبلت شواطئ محافظة الإسكندرية الملايين فى أيام العيد، مع توافد الزائرين، ورحلات اليوم الواحد لشواطئ الإسكندرية فى العيد.

اكسترا نيوز أيام عيد الأضحى خامس أيام عيد الأضحى المتنزهات والشواطئ

مواد متعلقة

أبرزها "عامل قلق".. ناقد: انتعاشة مسرحية فى موسم عيد الأضحى بـ11 عرضًا

خبير سياسات دولية: مصر تدافع عن الحق الفلسطينى ولا يمكن المزايدة على دورها

ناقد فنى: موسم عيد الأضحى يضم توليفة أفلام مناسبة لجميع الأجيال والأعمار (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد مظاهر الاحتفال برابع أيام العيد فى حديقة الأزهر (فيديو)

تخطت مليون زائر.. "إكسترا نيوز" ترصد الاحتفال برابع أيام عيد الأضحى من القناطر الخيرية

عضو اتحاد الغرف السياحية: الفنادق ترفع شعار كامل العدد خلال إجازة العيد

احتفالات الصعيد.. أجواء رابع أيام العيد من قنا (فيديو)

"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز النصائح للتعامل مع الأعراض المرضية بعد الحج (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

باحث عن مؤتمر "قادة الأنجليكان": التقليد الكنسى مصدر أساسى فى الكنيسة القبطية

وقف التأشيرات بعد تهديدات "نصرالله".. ما حقيقة الخلاف بين قبرص ولبنان؟

تحرير 1095 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

يتصدرها "ولاد رزق".. 108 ملايين جنيه إيرادات أفلام عيد الأضحى

"عروس السماء".. أزمة قلبية تنهى حياة "نانسى" فى ليلة العمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه