الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما عقوبة مخالفة تسعيرة الدواء الجبرية؟

الدواء
الدواء

حذرت هيئة الدواء المصرية من طمس أسعار الأدوية "طمس السعر الجبري للدواء بوضع استيكر بسعر أغلى من الثمن المقرر البيع به" أو البيع بسعرين أو مخالفة التسعيرة الجبرية للدواء، مؤكدة أنه يتم تحرير محاضر للصيدليات المخالفة. 

وعن عقوبة مخالفة تسعيرة الدواء الجبرية فهى تختلف حسب نوع المخالفة، والتى قد تشمل العقوبات التالية..

1. عقوبة الحبس والغرامة:

تنص المادة 163 من قانون "التسعيرة الجبرية" رقم 163 لسنة 1950 على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه لكل من يخالف التسعيرة الجبرية للأدوية.
كما يمكن مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

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2.  إغلاق الصيدلية:
في حالات المخالفات الجسيمة أو المتكررة، قد يتم إغلاق الصيدلية المخالفة بشكل مؤقت أو دائم.
3. سحب ترخيص الصيدلي:

في الحالات الاستثنائية، قد يتم سحب ترخيص الصيدلي المخالف من ممارسة مهنة الصيدلة بشكل نهائي.

4. عقوبة الاحتكار: تصل إلى مليون جنيه

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