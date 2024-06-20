خطأ في الاسم وعادي نتصور.. قصة محاكمة "إنجي حمادة" و"كروان مشاكل"

“إنجي حمادة وكروان مشاكل”، قضية أثارت الرأي العام عقب اتهام الاثنين بنشر فيديوهات تخدش الحياء، وقبل الحكم على المتهمين السبت المقبل، نرصد أهم المحطات والكواليس التي مرت بها قضيتهما.

تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

في 27 نوفمبر الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المذيعة المغمورة إنجي حمادة؛ لنشرها فيديوهات مخلة لتحقيق نسب المشاهدات وتحقيق الأرباح والانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي.

4 ديسمبر 2023، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على كروان مشاكل عقب هروبه عقب صدور قرار الضبط والإحضار.

13 يناير، أحالت النيابة العامة، «سماح»، المذيعة المُغمورة الشهيرة بـ إنجي حمادة إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة مواد مخدرة.



19 مايو، نظرت أولى جلسات محاكمة سماح مصطفي والمعروفة بـ "إنجي حمادة"، وكروان مشاكل، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، أمام محكمة جنح الاقتصادية.



22 يونيو، تصدر محكمة جنح الاقتصادية السبت المقبل حكمها على سماح مصطفي والمعروفة بـ "إنجي حمادة"، وكروان مشاكل، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وفي الجلسة السابقة طلب الدفاع تعديل اسم المتهم لأن به خطأ في أمر الإحالة.

تهم تواجهها إنجي حمادة

كانت وجهت النيابة العامة تهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل تنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".

واعترفت في القضية ببالقول: “كروان جوزي، ومعانا ورقة عرفي تثبت زواجنا، وعادي إن الواحدة تتصور مع زوجها داخل شقتها في أي وضع، لكن مش أنا اللي سربت الفيديو أو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي”.

اعترافات كروان مشاكل

وأدلى كروان مشاكل باعترافات تفصيلية حول الواقعة موضحًا أن كل ما تحصل عليه من وراء مقاطع الفيديو التي تم نشرها عبر صفحته على التيك توك كان 50 ألف جنيه، وأن “إنجي” احتالت عليه لتحقيق الشهرة وزيادة عدد المتابعين للظهور معه في مقطع فيديو.



أضاف أنه اختبأ في منزل خالته بنجع عرب بخواج التابع لقرية الشيخ زين بمركز طهطا، قبل ثلاثة أيام من القبض عليه، خوفا منه من ضبطه في واقعة فيديو المطبخ الذي شاركته فيه الإعلامية المغمورة “إنجي حمادة”.