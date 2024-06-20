اليوم.. تسليم لجان الثانوية العامة لرجال الشرطة استعدادًا للمواد الأساسية

بدأت مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات الجمهورية، تسليم اللجان الامتحانية لرؤساء اللجان ورجال الشرطة؛ استعدادًا لاستكمال اختبارات الثانوية العامة بالمواد الأساسية، للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، اليوم الخميس، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، يوم السبت المقبل.

تفتيش اللجان الامتحانية

وقالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه تم التشديد على رؤساء اللجان بضرورة مراجعة اللجان الامتحانية وتفتيشها للتأكد من خلوها من أي أجهزة غش إلكتروني، يمكن أن تكون قد وضعت خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.

وشدد المصدر، على أنه تم التشديد، على مراجعة كاميرات المراقبة للتأكد من تفعيلها وتوصيلها بغرف العمليات الفرعية بالمديريات والمركزية بالوزارة.

كما تم التشديد على مراجعة العصا الإلكترونية، والتأكد من تشغليها لاستخدامها فى التفتيش الإلكتروني للطلاب.

وأضاف المصدر، أنه تم التشديد على مواصلة مراجعة أعمال الصيانة في كل اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

- السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.