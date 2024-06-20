الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط متهمين بسرقة الدراجات النارية في التجمع بالقاهرة

ارشيفيه
ارشيفيه

نجحت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الأول بقيادة المقدم كريم البحيري، في ضبط (عاطلين)، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة دراجة نارية من عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم، حال توصيله طلب بدائرة القسم، وبحوزتهما (الدراجة النارية المستولى عليها " بدون لوحات معدنية " – كمية لمخدر الهيروين).

بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع الأول من عامل توصيل يفيد بسرقة الدراجة النارية التى يعمل عليها وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، واعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "المغافلة"، كما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية وحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة دراجة نارية التجمع الاول مخدر الهيروين دراجة نارية

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