الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مباريات الجولة الـ27 بدوري نايل ومؤجلات الجولة الـ12

قمة الأهلي والزمالك
قمة الأهلي والزمالك مهدد بالتأجيل

تقام غدا الجمعة مباراتين مؤجلتين من الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، على أن تنطلق مباريات الجولة السابعة والعشرون السبت المقبل وتستمر حتى الثلاثاء القادم موعد قمة الأهلي والزمالك (إذا لعبت).

وتشهد مباريات الجولة ذاتها، إمكانية عدم إقامة ديربي قمة الأهلي والزمالك، في موعده المحدد من قبل رابطة الأندية المحترفة.

مواعيد مؤجلات الجولة الثانية عشر بدوري نايل

الجمعة 21 يونيو الجاري

الزمالك & فاركو.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر)

الداخلية & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد السلام)

مواعيد مباريات الجولة السابعة والعشرون بدوري نايل

السبت 22 يونيو الجاري

إنبي & الجونة.. السابعة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

حقق إنبي الفوز في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

طلائع الجيش & سموحة.. السابعة مساء (ستاد جهاز الرياضة العسكري).

حقق سموحة الفوز في مواجهة الدور الأول بهدف نظيف.

الأحد 23 يونيو الجاري

مودرن فيوتشر & الإسماعيلي.. الرابعة عصرا (ستاد القاهرة الدولي).

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة الدور الأول بين الفريقين.

المصري البورسعيدي & سيراميكا كليوباترا.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

بيراميدز & المقاولون العرب.. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

حقق الفريق السماوي الفوز بهدفين نظيفين خلال مواجهة الدور الأول.

الإثنين 24 يونيو الجاري

البنك الأهلي & بلدية المحلة.. الرابعة عصرا (ستاد القاهرة الدولي).

حقق البنك الأهلي الفوز بهدفين نظيفين خلال مواجهة الدور الأول.

الداخلية & زد.. السابعة مساء (ستاد السلام).

حقق زد الفوز بثلاثية مقابل هدف خلال مواجهة الدور الأول.

فاركو & الاتحاد السكندري.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

حقق الاتحاد السكندري الفوز في مواجهة الدور الأول بثلاثية مقابل هدف.

«مقصلة التأجيل»

الثلاثاء 25 يونيو الجاري

الأهلي & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

حقق الزمالك الفوز على الأهلي، خلال مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

وتحوم الشكوك كثيرا حول إقامة ديربي القمة بين الأهلي والزمالك، في موعده، عقب بيان الفارس الأبيض الأخير، برفضه لعب قمة الأهلي، إلا بعد خوض كل الفرق بلا استثناء جميع مؤجلاتها، ردا على الهزيمة أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، الجولة الماضية، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا.

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