الخميس 20 يونيو 2024
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محافظ القاهرة: نجحنا في تنفيذ خطة تلبية احتياجات المواطنين في عيد الأضحى

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت في تنفيذ الخطة التي تم وضعها لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومديريات الخدمات لم تتلق أي شكاوى من نقص الخدمات أو السلع خلال أيام العيد.

غرفة عمليات مركزية

وأشار محافظ القاهرة، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يعملان على مدار 24 ساعة، كما تم ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، وتم تخصيص رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦، و١١٤ للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.
 

وأضاف أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك خاصة السلع الأساسية كالأرز والسكر والزيت واللحوم والمكرونة، وأنابيب البوتاجاز، وتم عمل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخب.

كما تم تشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع، والمرور الدورى على المخابز  لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المشتركة بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع اللحوم الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

ولفت إلى أنه تم تكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد.

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