الخميس 20 يونيو 2024
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وزير الأوقاف يشهد بدء توزيع الدفعة الأولى من لحوم الأضاحى (صور)

وزير الاوقاف يشهد
وزير الاوقاف يشهد توزيع لحوم الاضاحى

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعدد من قيادات الوزارة، اليوم الخميس، بدء توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف، بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية، من محافظة الجيزة وتعم جميع المحافظات بحد أدنى 2000 أسرة بكل محافظة.

وفي وقت سابق أعلن وزير الأوقاف عن تجاوز حصيلة صكوك الأضاحي والإطعام بالأوقاف لهذا العام 270 مليون جنيه.

وقال وزير الأوقاف، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الشعب المصري عظيم في تكافله، حساب صكوك الأضاحي والإطعام بالأوقاف لهذا العام يتجاوز حتى تاريخه ٢٧٠ مليون جنيه وما زال العطاء ممتدًا".

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وزير الاوقاف يشهد توزيع الدفعة الأولى من لحوم الأضاحى
وزير الأوقاف يشهد توزيع الدفعة الاولى لحوم الأضاحي

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