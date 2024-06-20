الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد 5 أيام.. انتشال جثمان "غريق النخيل" في الإسكندرية

غريق النخيل
غريق النخيل

نجحت فرق الانقاذ النهري في العثور على جثمان غريق شاطئ النخيل بالإسكندرية في خامس أيام عيد الأضح، بمعاونة من الغواصين المتطوعين.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد الغواصين المتطوعين، إن جهودهم تكللت بانتشال جثمان  غريق شاطئ النخيل اليوم، بعد ظهوره عند الحاجز الثاني من حواجز الشاطئ، وسلم لذويه.

أضاف المالحي، أن غريق النخيل شاب يدعى “محمد سعيد عنتر، ٢٢ عاما”، ولقي حتفه غرقا صباح أول أيام عيد الأضحى، عند لسان الكيلو 21 بالعجمي.

منظومة الإنقاذ

كانت استعدت السياحة والمصايف لاستقبال الرواد بتجهيز منظومة الإنقاذ ورفع كفائتها وكذلك صيانة أبراج المراقبة واستكمال عماله الشاطئ مع استمىار التحذير من نزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد ستره الإنقاذ والتشديد على تواجد كافة الغطاسين والمنقذين في أماكنهم وكذلك الخط العائم والذي يحدد المساحة الآمنة بالشاطئ، مع التاكد من تواجد الكاميرات والتى تستخدم فى مراقبة الشاطئ وضمن منظومة الإنقاذ جاهزيه وحدات الإسعاف. 

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استمرار أعمال البحث عن جثة غريق شاطئ شهر العسل غرب الإسكندرية

فرق الإنقاذ النهري عيد الأضحى المبارك الغواصين المتطوعين غريق النخيل بالعجمى

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