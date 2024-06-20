الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عاطلين سرقا هاتفًا محمولًا بالإكراه في القاهرة

ارشيفيه
ارشيفيه

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول، حال سيره بدائرة القسم باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص".

وتم ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السيدة زينب من أحد الأشخاص يفيد بسرقة هاتفه علي يد شخصين يستقلون دراجة بخارية، وبإجراء التحريات الأمنية تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط هاتف محمول سرقة دراجة نارية السيدة زينب شرطة

مواد متعلقة

المشدد 3 سنوات لسائق وعاطل بتهمة سرقة هاتف طاعن فى السن

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

باحث عن مؤتمر "قادة الأنجليكان": التقليد الكنسى مصدر أساسى فى الكنيسة القبطية

وقف التأشيرات بعد تهديدات "نصرالله".. ما حقيقة الخلاف بين قبرص ولبنان؟

تحرير 1095 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

منتخب مصر يتقدم للمركز الـ36 عالميًا والثالث إفريقيًا فى تصنيف "فيفا"

يتصدرها "ولاد رزق".. 108 ملايين جنيه إيرادات أفلام عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه