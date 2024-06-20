ضبط عاطلين سرقا هاتفًا محمولًا بالإكراه في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول، حال سيره بدائرة القسم باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص".

وتم ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السيدة زينب من أحد الأشخاص يفيد بسرقة هاتفه علي يد شخصين يستقلون دراجة بخارية، وبإجراء التحريات الأمنية تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية.