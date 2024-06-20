الصحة الفلسطينية: 98% من أطفال غزة لا يجدون مياهًا صالحة للشرب

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أكثر من 3 آلاف مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها ما يزيد على 47 ألف شهيد ومفقود، كما أفادت بأن 98% من أطفال قطاع غزة لا يجدون مياهًا صالحة للشرب، وفقًا لما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أنهم يحاولون إعادة تشغيل أقسام حيوية في مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بقطاع غزة.

هجمات الاحتلال في غزة

وكان نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقييمًا لـ6 هجمات كبرى شنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة العام الماضي، أدت كل منها إلى عدد كبير من الوفيات بين المدنيين وتدمير واسع النطاق للمرافق المدنية.

وقال المكتب إن ذلك يثير مخاوف جدّية تتعلق باحترام قوانين الحرب بما فيها مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط أثناء الهجوم.

ويفصل التقرير الهجمات الست التي تضمنت استخدامًا مشتبهًا به لقنابل موجهة بين 9 أكتوبر و2 ديسمبر 2023 ضد مبانٍ سكنية، ومدرسة، ومخيمات للاجئين، وسوق.

وفي بيان صحفي، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها تحققت من وفاة 218 شخصًا جراء هذه الهجمات، وأفادت بأن المعلومات التي تلقتها تُشير إلى أن عدد الوفيات قد يكون أعلى بكثير.