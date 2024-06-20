تزايد عمليات البحث حول طريقة عمل الكفتة المشوية أحد الأطباق الشهية التي يفضلها كثيرون في أيام عيد الأضحي 2024، وأيضًا هي من أهم الأكلات التي تتضمنها أغلب الموائد احتفالا بعيد الأضحى، الذي يعرف في بعض البلدان بـ"عيد اللحم"، بالأكلات التي تتضمن اللحوم.

طريقة عمل الكفتة المشوية خطوة بخطوة

"الدستور" تقدم طريقة عمل الكفتة المشوية، مع مكونات التتبيلة وخطوات الشواء هي الفيصل للحصول على طعم لذيذ.

مقادير عمل الكفتة المشوية

1-كيلو لحم مفروم.

2-قطعة من الدهن.

3-بصلة كبيرة مفرومة.

4-ثلاث ملاعق كبيرة بقدونس طازج مفروم وناعم.

5-ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم.

6-ملعقتان كبيرتان من خلّ التفاح.

7-ملعقة واحدة صغيرة من ماء الزهر.

8-ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

9-نصف ملعقة صغرة قرنفل مطحون.

10-نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

11-نصف ملعقة صغيرة قرفة.

12-نصف ملعقة صغيرة بودرة زنجبيل.

13-ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

14-ملح وفلفل أسود.

تجهيز الكفتة المشوية

الخطوة الأولى نضع جميع المكونات في طبق متوسط من اللحم والبصل وخلّ التفاح وماء الزهر والملح والفلفل الأسود والبهارات وبودرة الثوم والزنجبيل والقرفة والقرنفل وجوزة الطيب والبقدونس والنعناع.

الخطوة الثانية نقوم باستمرار من التقليب المكونات جيدا حتى تختلط بشكل جيد، ثم يترك الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

الخطوة الثالثة نقوم باحضار شواية الفحم وتسخينها.

الخطوة الرابعة نعمل على تشكل اللحم على شكل أصابع وضعيها على الأسياخ.

الخطوة الخامسة نضع الأسياخ فوق الفحم، ونستمر في التقليب على جميع الجهات حتى ينضج اللحم.

الطريقة الثانية لعمل الكفتة المشوية