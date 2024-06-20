محافظ أسيوط يناقش أعمال رصف الطرق ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مستجدات أعمال رصف الطرق ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بالمراكز والمدن، في إطار الاهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتطوير البنية التحتية وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن لنهو أعمال الرصف المدرج بالخطة وفقًا للجدول الزمني المقرر والعمل على تحسين حالة الطرق وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين داخل المراكز والأحياء.

جاء ذلك خلال لقاءه المهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق بأسيوط والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة.

مشروعات الرصف والطرق بأسيوط

وناقش اللقاء؛ ما تم تنفيذه حتى الآن من خطة الرصف وتحسين حالة الطرق حيث تم استعراض بيان بنسب الإنجاز ومراحل العمل بكل طريق مدرج بالخطة على حدا، وما سيتم تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة فضلًا عن مناقشة ما سيتم تنفيذه خلال الخطة القادمة والخطوات التي تم اتخاذها استعدادًا للخطة المالية للعام القادم 2024/2025.

وأكد محافظ أسيوط، أنه يتابع أولًا بأول جميع المشروعات بالقطاعات، من بينها أعمال الرصف بالمراكز والأحياء من خلال جولاته الميدانية أو اجتماعاته الدورية أو تكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري على هذه الأعمال.

ووجَّه اللواء عصام سعد، مدير مديرية الطرق بالنزول إلى أرض الواقع ومتابعة مراحل العمل بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والإشراف عليها للاطمئنان على أعمال التنفيذ والوقوف على معدلات ونسب الأداء وحجم الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير المقررة مع الحفاظ على الرصف وعدم السماح بتنفيذ أي تعدي أو تكسير أو اتلاف للشوارع والطرق المرصوفة حفاظًا على الصالح العام وحقوق المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط، تقديم كل سبل الدعم والإمكانات المتاحة وتذليل العقبات للإسراع من وتيرة تلك الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة للمساهمة في تسهيل الحركة المرورية وتحقيق السيولة المرورية وإضفاء المنظر الحضاري والجمالي.