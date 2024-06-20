الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوتين: اتخذنا قرارات لدعم الشراكة الاستراتيجية مع فيتنام

بوتين
بوتين

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن امتنانه لحفاوة استقبال الشعب الفيتنامي، مؤكدًا أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فيتنام، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

وقال في مؤتمرٍ صحفيِّ مع نظيره الفيتنامي، اليوم الخميس: "اعتمدنا بيانًا يدعم الشراكة الاستراتيجية مع فيتنام ويحدد توجهاتها الجديدة"، مضيفًا: "سنواصل زيادة حجم التعاملات التجارية بين روسيا وفيتنام، كما تم الاتفاق على القيام بالتبادل التجاري بالعملات المحلية"، مؤكدًا أنه تم إمضاء 3 عقود على اتفاقية الصداقة المبرمة بين البلدين، وهي الاتفاقية الأساسية التي فتحت مجالا لتعزيز مستوى جديد من الاتصالات بين البلدين وأعطت ديناميكية وزخمًا للعلاقات.

تعزيز التعاون الروسى الفيتنامى

وأوضح أن المحادثات تطرقت إلى أهم القضايا الإقليمية والدولية، كذلك التعاون التجاري والاستثماري، مشيرًا إلى اتخاذ قرارات بشأن دعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وتابع: "لقد ساعد الاتحاد السوفيتي الدولة الفيتنامية الشابة لإعادة إعمار الاقتصاد والبنى التحتية وتدريب الكوادر"، لافتًا إلى أننا بدأنا التسويات بالعملات الوطنية وإنشاء قنوات للتعاون في مجال المصارف بالعملات الوطنية.

روسيا الرئيس الروسي الشعب الفيتنامي فيتنام بوتين الشراكة الاستراتيجية

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