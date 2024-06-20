الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تدشين أواني المذبح في قداس عيد تذكار رئيس الملائكة ميخائيل بمنفلوط

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

شهدت إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددًا من الفعاليات قبيل بدئها صوم الرسل 2024، والذي يبدأ الإثنين المقبل.

صلى الأنبا ثاؤفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط ورئيس دير الأمير تادرس الشطبى بمنفلوط، القداس الإلهي، صباح أمس، في دير رئيس الملائكة ميخائيل الأثرى بقرية بني مجد التابعة للإيبارشية، بمناسبة عيد تذكار رئيس الملائكة ميخائيل، والذي احتفلت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس.

 وخلاله دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالدير ذاته.

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