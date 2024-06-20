الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقديرات أمريكية: 50 محتجزًا إسرائيليًا فقط على قيد الحياة فى غزة

عائلات المحتجزين
عائلات المحتجزين لدي حماس

رجح مسئولون أمريكيون أن من بين 116 محتجزًا لدى حركة حماس في قطاع غزة، يوجد 50 فقط على قيد الحياة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن هذا التقييم، الذي يعتمد على معلومات استخباراتية إسرائيلية وأمريكية، يقدر عدد المحتجزين المتوفين بـ66، وهو رقم أعلى بكثير مما أكدته إسرائيل علنًا.

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من جهته، قال رئيس الفريق الطبي لمنتدى المحتجزين وعائلات المفقودين، حجاي ليفين، "إن هناك سببًا للقلق الشديد، يبدو أن المزيد من المحتجزين يموتون كل أسبوع أو يتعرضون للخطر أو يمرضون بشدة"، وفقًا للصحيفة ذاتها.

وأوضحت "وول ستريت جورنال"، أن مكتب رئيس الوزراء وجيش الاحتلال الإسرائيلي وواشنطن رفضوا التعليق على هذه التقديرات، كما لم تعلق حركة حماس، لكنها بحسب الصحيفة قالت للوسطاء إنها لا تعرف عدد المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة.

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تجدر الإشارة إلى أنه تمت إعادة جثث 19 محتجزًا إلى إسرائيل في عمليات الإنقاذ، بما في ذلك ثمانية في الأشهر الثلاثة الماضية.

وقد أعلنت إسرائيل حتى الآن عن مقتل 41 محتجزًا، وإذا كان الرقم 66 هو العدد الدقيق، فهذا يعني وفاة 25 محتجزًا إضافيًا.

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وخلال جلسة الكنيست الإسرائيلي، أمس، اقتحمت مجموعة وعشرات من المتظاهرين وعوائل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية مقر هذه الجلسة ورفعوا لافتات يقولون فيها إنكم أنتم المذنبون، وطالبوا بإتمام صفقة تبادل وقاطعوا هذه الجلسة ما اضطر شرطة الاحتلال إلى تدخل حراس أمن الكنيست الإسرائيلي وإخراج العوائل من هذه الجلسة وسحب هذه اللافتات.

يأتي هذا الأمر في ظل تصاعد الاختلافات والأزمات في داخل الحكومة الإسرائيلية، وخاصة استطلاعات الرأي التي نشرها مركز حيفا للدراسات والأبحاث التي تقول إن أغلبية عظمى من المستطلعة آراؤهم لا يثقون بأداء الحكومة الإسرائيلية خلال هذا الحرب، بالإضافة إلى تعمق هذه الأزمات والانشقاقات في داخل الحكومة والتراشق الإعلامي.

حركة حماس قطاع غزة إسرائيل عائلات المفقودين وول ستريت جورنال

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