الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 620 طن مخلفات من 4 مراكز بأسيوط خلال إجاز عيد الأضحى

حملات النظافة
حملات النظافة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق، وتمهيد غير المرصوفة؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتسهيل النقل والانتقال بين المراكز وداخل المدينة دون معاناة، فضلًا عن رفع القمامة وتراكماتها بالقرى.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أهمية استمرار حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بكل قرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكل الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.


انطلاق الحملات بمراكز صدفا وأبنوب والقوصية والبداري

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية بمركز صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز حملة مكبرة بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بالمركز ومعدات الإنقاذ السريع بالمحافظة وتم رفع أكثر من 80 طن مخلفات وتراكمات قمامة بطريق ترعة نجع حمادى بجوار كوبرى الهياكل وتسوية وتمهيد الطريق للحفاظ على المظهر العام للمنطقة.

كما ترأس خالد عبدالرءوف رئيس مركز ومدينة أبنوب واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقري بالتنسيق مع كل الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة ومسئولي قسم النظافة والرصد والمتابعة بكل مركز وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية من سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة واللوادر والجليدر والحاويات وسيارات النقل، عدة حملات مكبرة لإزالة تراكمات القمامة ونظافة الشوارع والميادين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ورفع تجمعات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية وأماكن التجميع وتفريغ الصناديق بالشوارع والميادين المختلفة من خلال المكبس ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الكتلة السكانية، خاصة الموجودة بالقرب من المنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس.

وجرى رفع ما يقرب من 540 طن قمامة ومخلفات، فضلًا عن تسوية الطرق غير المرصوفة بالقرى، خاصة الموجودة بالقرب من المنشآت الحيوية.

حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تأهيل ورفع كفاءة الطرق وتسهيل النقل والانتقال وإزالة الاشغالات والتعديات معدات الحملة الميكانيكية

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