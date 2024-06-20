خطة لعودة حجاج الجمعيات بداية من الغد.. و"التضامن" تكشف موقف الحالات المرضية

تتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع بعثة حج الجمعيات الأهلية، برئاسة أيمن عبدالموجود، استعداداتها لتسيير رحلات العودة لأرض الوطن لحجاج الجمعيات الأهلية، عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج.

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات العودة لحجاج الجمعيات للقاهرة بداية من غد الجمعة.

من جهته، قال أيمن عبدالموجود إنه تم إعداد خطة لمغادرة الحجيج من مكة المكرمة، حيث تبدأ مغادرة أول أفواج حج الجمعيات الأهلية المستوى الأول غدًا الجمعة، وعددهم 1059 حاجًا من مطار جدة إلى مطار القاهرة، بعد الانتهاء من أداء المناسك بالمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تفويج أول فوج من الحجاج إلى المدينة المنورة، اليوم الخميس، لقضاء 4 أيام بالمدينة المنورة قبل المغادرة من مطار المدينة إلى مطار القاهرة أو الأقصر حسب مطار الوصول.

6 حالات مرضية

وأوضح "عبدالموجود"، في بيان، اليوم الخميس، أن هناك متابعة من البعثة للحالات المرضية وعددها 6 حالات، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية لها بالمستشفيات السعودية، وتقدم المملكة العربية السعودية كل الدعم الطبي لجميع حجاج العالم الإسلامي، ومنها البعثة المصرية.

ولفت إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين البعثة الطبية لوزارة الصحة وبعثة وزارة التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة حالة الحجاج المتواجدين داخل المستشفيات، بالإضافة إلى تواجد العيادات الطبية طوال الـ٢٤ ساعة داخل الفنادق لتقديم كافة الاستشارات الطبية، وتوقيع الكشف الفوري وصرف العلاج بالمجان، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية للجميع مستقرة.