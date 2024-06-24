7 فوائد مذهلة للاستماع إلى الموسيقى .. اعرفها

تعمل الموسيقى بمثابة الخلفية الهادئة لحياتنا، فمهما كانت الحالة المزاجية، يمكن للموسيقى أن تضيف المزيد من العمق والتأمل والمنظور والسلام إليها، تخلق الموسيقى إحساسًا بالمجتمع وتضيف قيمة إلى الوحدة في التنوع، يقوم الموسيقيون في جميع أنحاء العالم بتجربة الموسيقى وكلمات الأغاني والإيقاع لجلب موسيقى جديدة إلى العالم كل يوم، حيث يتم الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى كل عام للتأكيد على أهمية الموسيقى في حياتنا، وكيف تساعد في التقريب بين الناس.

وفقا لموقع hindustantimes، إليك بعض الأسباب التي تجعلنا نستمع إلى الموسيقى كل يوم.

تحسين المزاج

خذ يومًا حزينًا واجعله أفضل بأغنية من اختيارك. تساعد الموسيقى في تحسين مزاجنا وتجعلك تشعر بالتحسن. إنها تساعدنا على الحصول على وجهات نظر جديدة والنظر إلى العالم من خلال عدسة أكثر سعادة.

تخفف من الإكتئاب

عندما نشعر بالإحباط أو الإحباط، يمكننا أن نثق في الموسيقى لتلتقطنا وتجعلنا نشعر بالتحسن. تساعدنا الموسيقى أيضًا على صرف انتباهنا عن الأشياء التي تؤذينا عاطفيًا.

قلب سليم

يمكن أن يساعد الاستماع إلى الموسيقى في تقليل ضغط الدم وتقليل مستويات الكورتيزول وتنظيم معدل ضربات القلب، فهو يساعد في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

تحفز الذكريات

وعلى الرغم من عدم وجود علاج شافي لمرض الزهايمر أو الخرف، إلا أن العلاج بالموسيقى أظهر تطورًا ملحوظًا في إثارة الذكريات وتخفيف بعض أعراض هذه الحالات.

تقلل التوتر

تساعد الموسيقى في تقليل مستويات التوتر عن طريق تنظيم مستويات الكورتيزول في الجسم. كما أنه يوفر إشارة منافسة قوية للدماغ ضد الألم – وهذا يساعد أيضًا في إدارة الألم.

تزيد من القدرة على التحمل أثناء التمرين

أثناء ممارسة التمارين الروتينية القاسية، يمكن أن يساعد تشغيل الأغاني التي نحبها في تعزيز التحفيز وتعزيز الأداء البدني.

تساعد الناس على تناول كميات أقل

تساعد الموسيقى الهادئة في الخلفية مع الإضاءة الخافتة الأشخاص على التباطؤ أثناء تناول الطعام - وهذا يساعد الأشخاص أيضًا على تجنب الإفراط في تناول الطعام في جلسة واحدة.