يتصدرها "ولاد رزق".. 108 ملايين جنيه إيرادات أفلام عيد الأضحى

شهد موسم عيد الأضحى 2024 منافسة شديدة بين أفلام دور العرض السينمائي، حيث يتنافس على إيرادات شباك التذاكر 4 أفلام هي: "ولاد رزق"، "اللعب مع العيال"، "عصابة الماكس"، و"أهل الكهف".

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام الأربعة منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك 108 ملايين جنيه، ففي اليوم الأول سجَّلت أفلام عيد الأضحى إجمالي إيرادات 22.5 مليون جنيه، فيما جاءت إيرادات الليلة الثانية 28 مليون جنيه، وفي ثالث أيام العيد حققت الأفلام 30 مليون جنيه، وجاءت إيرادات مساء أمس الأربعاء 27.5 مليون جنيه، ليكون الإجمالي خلال أيام عيد الأضحى 108 ملايين جنيه.

أفلام عيد الأضحى 2024

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف، منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

"اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

"عصابة المكس" بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، حاتم صلاح، تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، ويشارك عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، هشام ماجد، كريم فهمي.

"أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.