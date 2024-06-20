الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

45 ألف زائر لحديقة الحيوان بالإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك

حديقة الحيوان في
حديقة الحيوان في الإسكندرية

شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية إقبالًا كبيرًا من عدة محافظات، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.


وقالت الدكتورة أمينة فتحي، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إنه تم استقبال خلال أيام عيد الأضحى الأربعة 45 ألف زائر للحديقة، موضحة أن أمس اليوم الرابع من عيد الاضحى استقبلت الحديقة 16 ألف زائر.


وأضافت "فتحي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حديقة الحيوان استقبلت في يومها الأول ما يقرب من 4 آلاف زائر، وفي اليوم الثاني 10 آلاف زائر، واليوم الثالث 15 ألف زائر، لافتة إلى أن مواعيد حديقة الحيوان من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وسعر تذكرة الحديقة 5 جنيهات.

وأشارت مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إلى أن الحديقة تعد من أكبر حدائق الحيوان على مستوى المحافظات بعد حديقة الجيزة، وتم استقبال الزائرين بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الإجراءات، من النظافة والصيانة وزيادة أماكن جلوس واستقبال الجماهير ومد الحديقة بتعزيزات أمنية، فضلاً عن اتخاذ  الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة الحيوانات؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك من توفير  الفاكهة المثلجة وقوالب الثلج وأدشاش المياه للدببة بحميع أنواعها، ورش الحيوانات بالمياه بصفة مستمرة تجنبًا للاحتباس الحرارى، مع إعطاء الحيوانات الفيتامينات اللازمة لرفع المناعة ومقاومة الحرارة، ورش الحديقة والطرقات للتخلص من الذباب والناموس حفاظًا على صحة الحيوانات.


وتشتهر حديقة الحيوان بالإسكندرية بمساحتها الشاسعة، والتي تضم العديد من الحيوانات والأماكن المميز مثال بيت السباع، وجبلاية القرود، والنسانيس، وأنواع من النعام والطواويس، والغزلان والدببة والجمال، وكلب البحر وفرس النهر والبحع والفلامنجو، وبيت الزواحف، فضلًا عن منطقة ملاهٍ للأطفال والعديد من وسائل الترفيه.

حديقة الحيوان بالإسكندرية عيد الأضحى المبارك 45 ألف زائر بيت السباع جبلاية القرود

مواد متعلقة

استمرار رفع الراية الخضراء والصفراء على شواطئ الإسكندرية ونسب الإشغال 70%

شواطئ الإسكندرية كاملة العدد فى رابع أيام عيد الأضحى (صور)

خال نرجس مشجعة الأهلى: كانت سعيدة بوجودها فى المباراة وشبابها "راح هدر"

رابع أيام العيد.. الرايات الصفراء والخضراء تغري المواطنين لاحتلال شوطئ الإسكندرية

حديقة الحيوان بالإسكندرية تستقبل 29 ألف زائر فى أول 3 أيام من عيد الأضحى

استمرار احتفالات "كرنفال العيد" بنادي المهندسين فى الإسكندرية (صور)

"نحن هنا".. التحالف الوطني ينظم احتفالية لدعم القادرون باختلاف بمكتبة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف أعمال النظافة خلال أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

عاجل.. الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

بتعليق غامض على صورة.. شيماء سيف تثير الجدل خلال أدائها فريضة الحج

منتخب مصر يتقدم للمركز الـ36 عالميًا والثالث إفريقيًا فى تصنيف "فيفا"

محافظ المنوفية يتابع جهود مديرية الصحة خلال عيد الأضحى

استمرار رفع الراية الخضراء والصفراء على شواطئ الإسكندرية ونسب الإشغال 70%

محافظ بورسعيد: إزالة 4 حالات تعدٍ على أرض زراعية فى جمعيات الاستصلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه

عاجل
عاجل.. الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى