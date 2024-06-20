45 ألف زائر لحديقة الحيوان بالإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك

شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية إقبالًا كبيرًا من عدة محافظات، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.



وقالت الدكتورة أمينة فتحي، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إنه تم استقبال خلال أيام عيد الأضحى الأربعة 45 ألف زائر للحديقة، موضحة أن أمس اليوم الرابع من عيد الاضحى استقبلت الحديقة 16 ألف زائر.



وأضافت "فتحي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حديقة الحيوان استقبلت في يومها الأول ما يقرب من 4 آلاف زائر، وفي اليوم الثاني 10 آلاف زائر، واليوم الثالث 15 ألف زائر، لافتة إلى أن مواعيد حديقة الحيوان من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وسعر تذكرة الحديقة 5 جنيهات.

وأشارت مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إلى أن الحديقة تعد من أكبر حدائق الحيوان على مستوى المحافظات بعد حديقة الجيزة، وتم استقبال الزائرين بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الإجراءات، من النظافة والصيانة وزيادة أماكن جلوس واستقبال الجماهير ومد الحديقة بتعزيزات أمنية، فضلاً عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة الحيوانات؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك من توفير الفاكهة المثلجة وقوالب الثلج وأدشاش المياه للدببة بحميع أنواعها، ورش الحيوانات بالمياه بصفة مستمرة تجنبًا للاحتباس الحرارى، مع إعطاء الحيوانات الفيتامينات اللازمة لرفع المناعة ومقاومة الحرارة، ورش الحديقة والطرقات للتخلص من الذباب والناموس حفاظًا على صحة الحيوانات.



وتشتهر حديقة الحيوان بالإسكندرية بمساحتها الشاسعة، والتي تضم العديد من الحيوانات والأماكن المميز مثال بيت السباع، وجبلاية القرود، والنسانيس، وأنواع من النعام والطواويس، والغزلان والدببة والجمال، وكلب البحر وفرس النهر والبحع والفلامنجو، وبيت الزواحف، فضلًا عن منطقة ملاهٍ للأطفال والعديد من وسائل الترفيه.