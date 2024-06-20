الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز

محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية خلال عيد الأضحى

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد، خلال عيد الأضحى المبارك، والتى تمثلت في مواصلة العمل ليلًا ونهارًا لفرض الأمن والانضباط، وتحقيق المستوى الحضارى والجمالى اللائق بمحافظة بورسعيد أمام أبنائها وزوارها، فضلًا عن تكثيف الجهود والاستعدادات لتوفير جميع الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى.

وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية والتنفيذية على دورهم في إظهار بورسعيد بصورة مشرفة وحضارية أمام زائريها ومواطنيها خلال عطلة عيد الأضحى، موضحًا أن هذه الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والأمنية حققت مستوى رضا كبير لدى المواطنين، وإشادة واسعة بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة بورسعيد أمام مواطنيها وزائريها خلال أيام العيد. 

إشادة بغرفة عمليات المحافظة 

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والأمنية قامت خلال عيد الأضحى بالحملات المتواصلة في مختلف الأحياء والمناطق، التي تشهد إقبالًا من الزائرين، لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات التي تشوه المظهر الحضاري. 

ونوه محافظ بورسعيد إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة عمليات المحافظة، وكل الأحياء، ليتم استقبال شكاوى المواطنين خلال العيد وسرعة التعامل معها من خلال التنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية والأمنية.

المحافظة استقبلت الآلاف من الزوار 

وكانت محافظ بورسعيد استقبلت الآلاف من الزائرين من أبناء المحافظات الأخرى للاستمتاع بالشواطئ والمتنزهات والحدائق والأسواق، بعد الاستعدادات والإجراءات المكثفة التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق المناخ المناسب للمواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها خلال عيد الأضحى.

ومن جهته، حرص محافظ بورسعيد على مشاركة أبناء المحافظة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والتأكد من توافر كل سبل الراحة للمواطنين والزائرين من المحافظات الأخرى. 

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IMG-20240620-WA0016
بورسعيد محافظ أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أحياء عيد الأضحى

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