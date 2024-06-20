حالة من الانتعاشة الفنية يعيشها النجم تامر عاشور، إذ يستعد خلال الفترة الحالية لإحياء 3 حفلات غنائية ضمن جولة صيفية بين عدد من الدول العربية تشمل سلسلة من الحفلات الغنائية الضخمة، كما يسعى للانتهاء من تسجيل أغنية جديدة لطرحها على طريقة السنجل ضمن موسم الصيف.

انتعاشة فنية.. تامر عاشور يستعد لـ3 حفلات ويسجل أغنية سنجل

يبدأ تامر عاشور، جولة حفلاته غدا إذ قام بعدة تحضيرات وتجهيزات خاصة لحفله المقرر إقامته غدا الجمعة الموافق 21 يونيو، رفقة النجم حسين الجسمى فى مدينة دبى بالإمارات، وهو الحفل الذى كان من المفترض أن تحييه المطربة شيرين عبد الوهاب، قبل اعتذارها بسبب سفرها فى رحلة استشفائية.

ويقام الحفل رافعا لافتة كامل العدد، إذ نفدت التذاكر فور طرحها من قبل الجهة المنظمة.

تامر عاشور يحيي حفلا رفقة أحمد سعد فى أبو ظبي

ومن دبي، يطير تامر عاشور، إلى أبوظبي، لإحياء حفل غنائي ضخم على أحد المسارح الكبرى برفقة النجم أحمد سعد، وذلك يوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري، ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد نسبة لجماهيرية الثنائي عاشور وسعد، ويقدم كل منهما باقة من أروع أغنياته القديمة والحديثة خلال الحفل.

ومن أبوظبي، يسافر تامر عاشور إلى الإسكندرية لإحياء الحفل الثالث يوم الخميس الموافق 4 يوليو المقبل داخل أحد النوادي الكبرى بالإسكندرية.

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر الخاصة وانقسمت إلى ثلاث فئات بـ 300 و500 و700 جنيها.

برنامج حفلات تامر عاشور

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور، لجمهوره خلال الثلاث حفلات باقة من أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة منها: "تيجي نتراهن" و"ده حكاية"، "باي باي"، "بقول عادي"، "عشت معاك حكايات"، "تسلم"، "هاجي على نفسي"، "خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع"، "بياعة"، "قولوله سماح"،"مكملناش"، "ذكريات كدابة"، وغيرها، فيما يقدم العسيلي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيه الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور.

وعلى صعيد آخر يستعد تامر عاشور لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة على طريقة السنجل، خلال موسم الصيف.

أحدث أعمال تامر عاشور

وكان تامر عاشور، طرح مؤخرا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "هيجيلي موجوع" التى حققت نجاحا كبيرا ورواجا واسعا على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، ومكس وماستر صفر.

وتقول كلمات أغنية هيجيلي موجوع: "هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها أنا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش ‎ده أنا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح.. بقت بيموت وأنا بعيش".