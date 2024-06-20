فرقة فنون شعبية بمركز شباب الشيخ زايد فى الإسماعيلية احتفالًا بعيد الأضحى

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله بفرع الإسماعيلية، احتفالات عيد الأضحى بمركز شباب الشيخ زايد، بمشاركة فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

تفاصيل العروض

وقدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة الإسماعيلية عرضًا فنيًا مميزًا، وتضمن العرض باقة من أجمل الفقرات الاستعراضية نالت إعجاب الحاضرين، ومنها فقرة الصيادين، جاني الجميل، بتغني لمين، التنورة، البدو، نوح الحمام، الضمة، بالإضافة إلى باقة متنوعة من التراث الإسماعيلي، غناء الفنان ماهر كمال، تصميم استعراضات عمرو عجمي.

بالأغاني التراثية.. قصور الثقافة تحتفل بعيد الأضحى بالإسماعيلية

واحتفاء بعيد الأضحى المبارك، نظم فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد عرضًا فنيًا لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية تضمن باقة متميزة من الأغاني التراثية والوطنية منها "إسماعيلية ياللي هواك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أنا الإسماعيلي، أبويا وصاني، الله الله يا نور النبي، ومصر العظيمة بشعبها"، بجانب فقرة عزف منفرد على السمسمية للفنان أحمد يحيى مولر مدرب الفرقة، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وضمن الأنشطة التي يقدمها الفرع برئاسة شيرين عبدالرحمن، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، قدم بيت ثقافة الشيخ زايد لقاء لتعريف الأطفال بسبب الأضحية، ونفذ بيت ثقافة الطفل بالقنطرة شرق ورشة تصميمًا مجسمًا للكعبة بخامات متنوعة، هذا بجانب مسابقة ثقافية تضمنت مناقشة مفتوحة حول أركان الإسلام، ومناسك الحج، وغيرها.

وتشهد أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة زخمًا وتنوعًا كبيرًا في الأنشطة والفعاليات بجميع المحافظات بمناسبة احتفالات عيد الأضحى، واستعدادًا للمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، والتي تتنوع بين المحاضرات والندوات والأمسيات الأدبية وأنشطة وورش الأطفال وذوي الهمم وفعاليات المسرح المتنقل وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وغيرها من الفعاليات طوال فترة الإجازة الصيفية.