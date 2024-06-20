الصحة الفلسطينية: نعمل بالحد الأدنى فى شمال القطاع بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأنها تعمل بالحد الأدنى في شمال القطاع بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

واستشهد فلسطينيون وأُصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر طبية باستشهاد سيدتين وإصابة 12 شخصًا بجروح مختلفة، بعد استهداف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة جاد الله في منطقة الحساينة بمخيم النصيرات.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، كما استهدفت وسط وغرب مدينة رفح وشرقي خان يونس.

وأعلنت مصادر طبية، أمس الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37396 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 85523، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدًا و71 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.