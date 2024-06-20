وقف التأشيرات بعد تهديدات "نصرالله".. ما حقيقة الخلاف بين قبرص ولبنان؟

نفي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب، الخميس، الأنباء التي ترددت حول تعليق سفارة قبرص منح التأشيرات.

وقال بوصعب في تصريحات صحفية اليوم، لا صحة لما قيل عن تعليق سفارة قبرص منح التأشيرات، وما جرى هو وقف استقبال التأشيرات ليوم واحد فقط لأسباب إدارية تتعلق بمراجعة رسوم منح التأشيرات، والسفارة ستعاود استقبال الطلبات ابتداء من الغد.

وسائل إعلام لبنانية: لا وجود لأي أزمة بين لبنان وقبرص

وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل الإعلام اللبنانية، عن أنه لا وجود لأي أزمة بين لبنان وقبرص على كل المستويات، وأن التواصل موجود بين الحكومتين، حيث تحرص كل منهما على إبقاء العلاقات ممتازة، وسط تعاون أيضًا بشأن ملف النازحين السوريين.

وأضاف موقع النشرة اللبناني، أن كلام كل من الرئيس القبرصي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية كان إيجابيًا ويعكس حرص قبرص على تبديد الهواجس بشأن أي دور محتمل لمطاراتها في خدمة إسرائيل ضد لبنان.

وأكد الموقع اللبناني حرص لبنان على التعاون الدائم مع قبرص تاريخيًا، وأن الرحلات بين البلدين قائمة يوميًا ولن يتغير شيء في هذا السياق، فيما سفارتا البلدين تقومان بعملهما الطبيعي، من دون أي إقفال ولا تغيير في الإجراءات.

وحول إقفال أبواب السفارة القبرصية ليوم واحد، قال الموقع اللبناني بأنه نتيجة إجراء تقني داخل السفارة بشأن تعديل أسعار التأشيرات.

قبرص: لن يتم منح أي دولة الإذن بإجراء أي عمليات عسكرية عبر أراضينا

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية أنه لن يتم منح أي دولة الإذن بإجراء عمليات عسكرية عبر قبرص.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة القبرصية في تصريح له، أن علاقات جمهورية قبرص مع لبنان ممتازة، وكل مفاوضات ستتم على المستوى الدبلوماسي. وأكد أن قبرص ليست منخرطة ولن تشارك في أي صراعات حربية.

تأتي تلك التصريحات المتبادلة بين البلدين، عقب تحذيرات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله لقبرص بعدم مساعدة إسرائيل في قصف الأراضي اللبنانية.