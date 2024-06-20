الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحاد العالمى للصوفية يحذر من "زوايا المتطرفين" ويطالب بمراقبتها

الاتحاد العالمى للصوفية
الاتحاد العالمى للصوفية

حذر الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، من زوايا المتطرفين، مطالبًا الجهات المسئولة فى الدولة بمراقبة هذه الزوايا خاصة أنها تعمل بعيدًا عن وزارة الأوقاف، الأمر الذى يمثل خطرًا على الشباب الذى يمكن استغلاله من قِبل المتشددين، وهذا يظهر جليًا فى أكثر من مكان على حد وصف الدكتور علاء الدين ماضي أبوالعزائم، عضو المجلس الأعلى للصوفية ورئيس الاتحاد العالمى للطرق بمصر.

وكشف الشيخ علاء الدين ماضي أبوالعزائم، في تصريحاته لـ"الدستور"، عن خطر كبير سيحدث إذا لم تقم الدولة المصرية بالسيطرة على الزوايا والمساجد الصغيرة البعيدة عن إشراف وزارة الأوقاف المصرية، حيث إن الدعاة الذين يقومون بالخطابة داخل هذه الزوايا غير مؤهلين لتعليم الشباب والناس أمور الدين، وهذا يستوجب تدخلًا مباشرًا من أجل الإشراف على هذه الزوايا من قِبل المؤسسات الدينية فى مصر.

وأوضح "عضو الأعلى للصوفية" أن هناك زوايا تابعة للجماعات المتشددة فكريًا تقوم بتحريم زيارة مقامات وأضرحة آل البيت وأولياء الله الصالحين، وهذا يعنى أن الفكر المتشدد يتسلل من جديد عبر هذه الزوايا، ولذلك يجب الحرص كل الحرص حتى لا يعود إلينا الفكر الإخوانى المتطرف مرة أخرى بعد أن قضينا على هذا التنظيم المتطرف.

السبت.. ندوة لـ "العالمى للصوفية" حول الصمود الفلسطيني ويقظة الضمير الإنساني

الطرق الصوفية تعلن عودة مجالسها العلمية 

فى سياق آخر، كشفت الطرق الصوفية عن عودة مجالسها العلمية، الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث من المنتظر أن يكون عنوان المجالس العلمية القادمة  "آداب المريد"، وتهدف هذه المجالس إلى تعريف المريدين بالآداب والأخلاق التى يجب أن يتحلى بها السالك والذاكر فى طريق أهل الله.

ويشارك فى المجالس العلمية عدد كبير من الدعاة والعلماء، ويأتى فى مقدمتهم الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور يسرى جبر الداعية الأزهري، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء وعدد آخر من الشيوخ والعلماء.

الاتحاد العالمي الصوفية يحذر زوايا المتطرفين مراقبتها

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