الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة قناة السويس تجرى الاختبارات إلكترونيًا فى 147 مقررًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن إحصائيات الاختبارات الإلكترونية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/ 2024، والصادرة عن مراكز الاختبارات الإلكترونية بقطاع شئون التعليم والطلاب عن العملية الامتحانية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ عدد جلسات الاختبارات الإلكترونية 32821 في 147 مقررا دراسيا.

تفاصيل الاختبارات الإلكترونية 

وأوضح "مندور" أن الاختبارات الإلكترونية تجرى داخل جامعة قناة السويس بمركز الاختبارات الإلكترونية بمقره في كلية الطب البشرى، ويضم 422 جهازا، ومركز الاختبارات الإلكترونية بمقره بكلية الطب البيطري بإجمالي 510 أجهزة، لافتًا إلى أن العام الدراسي القادم سيشهد افتتاح مبنى الاختبارات الإلكترونية الذي يضم أربعة طوابق بسعة 3500 جهاز.

من جهته، أفاد الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن عدد جلسات الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب البيطري بلغ 10884 لـ54 مقررا دراسيا، أما بكلية الطب فبلغ عدد الجلسات 2046 لـ5 مقررات دراسية، بينما بلغت جلسات الاختبارات الإلكترونية بكلية طب جراحة الفم والأسنان 535 لـ7 مقررات دراسية، فيما بلغ عدد الجلسات 7321 لـ20 مقررا دراسيا بكلية التمريض، و107 جلسات لـ4 مقررات دراسية بكلية الزراعة، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبلغ عدد جلسات الاختبارات الإلكترونية بها 800.

بينما بلغ عدد جلسات الاختبارات الإلكترونية التي تمت بكلية الصيدلة 5248 لـ37 مقررا دراسيا- مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا- وبكلية الهندسة بلغت 2547 لـ8 مقررات دراسية، أما بكلية العلاج الطبيعي فبلغ عدد الجلسات 2683 لـ10 مقررات دراسية، كما جاء عدد الجلسات بكلية العلوم 650 جلسة.

فيما أشارت الدكتورة غادة حداد، المدير التنفيذي لمراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، إلى أن الاختبارات يتم إجراؤها في جامعة قناة السويس باستخدام منظموتين للاختبارات الإلكترونية، منظومة "Gourmet" تحت إشراف الجامعة.

كما تقوم جامعة قناة السويس باستخدام منظمومة "MKCL" للاختبارات الإلكترونية، تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، وجرى تدريب أعضاء هيئة التدريس بمعظم كليات الجامعة على استخدام المنظومتين، وكذلك تدريب فريق الاختبارات الإلكترونية بالجامعة على إدارة المنظومتين.

وقدمت الدكتورة غادة حداد الشكر لفريق العمل داخل مراكز الاختبارات، وهم: الدكتورة دعاء حسني، نائب المدير التنفيذي، وفريق المهندسين برئاسة المهندس حسن فريد، والمهندسة شيماء عصام.

وفريق وحدات الاختبارات الإلكترونية بالكليات المشاركة الدكتورة أسماء رمضان، والدكتورة آلاء سمير بكلية الصيدلة، والدكتورة ماجدة إبراهيم بكلية الطب، والفريق الإداري بالمركز خالد غريب محمد، وحسام إبراهيم خليل محمد، وأحمد حسني.

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023/ 2024 ستستأنف بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

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