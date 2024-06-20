الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد اللحمة والفتة.. نصائح وإرشادات لخسارة الوزن في أسرع وقت

خسارة الوزن
خسارة الوزن

بعد انتهاء عيد الأضحى، يُصبح البحث عن كيفية خسارة الوزن بسرعة أمرًا شائعًا بين العديد من النساء، وخلال أيام الأضحى تعد الفتة واللحمة من الأطباق الرئيسية التي تتصدر المائدة، ما يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من السعرات الحرارية والدهون. 

نصائح وإرشادات لخسارة الوزن في اسرع وقت 

لذا، مع انتهاء الاحتفالات تبدأ الرغبة في استعادة اللياقة البدنية والوزن المثالي، لذلك نستعرض خلال السطور التالية أفضل الطرق للتخلص من الوزن الزائد بشكل فعّال وآمن.

زيادة النشاط البدني

خصصي وقتًا لممارسة التمارين الرياضية مثل المشي السريع، الجري، أو ركوب الدراجة. يفضل ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا على الأقل، وادمجي تمارين القوة مثل رفع الأثقال أو تمارين المقاومة لزيادة كتلة العضلات وتحسين معدل الأيض.

اتباع نظام غذائي صحي

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الدجاج، السمك، البيض، والبقوليات، فالبروتين يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويقلل من الشهية، وأكثري من تناول الخضروات والفواكه الطازجة، فهي غنية بالألياف والفيتامينات وتساعد على تحسين الهضم، وتجنبي الحلويات، المشروبات الغازية، والأطعمة المقلية.

7 عادات تساعدك فى خسارة الوزن خلال عيد الأضحى

شرب الماء بانتظام

الماء يساعد على تحسين عملية الهضم ويعزز الشعور بالشبع. حاولي شرب 8 أكواب من الماء يوميًا على الأقل.

التحكم في حجم الحصص

تناولي وجبات صغيرة ومتعددة على مدار اليوم بدلًا من تناول وجبات كبيرة، هذا يساعد في تحسين التمثيل الغذائي ومنع الشعور بالجوع الشديد، و استخدام أطباق صغيرة يمكن أن يساعدك على التحكم في كمية الطعام التي تتناولينها.

النوم الجيد

النوم الجيد يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الوزن. حاولي الحصول على 7-8 ساعات من النوم يوميًا، وممارسة اليوجا، التأمل، أو التنفس العميق يمكن أن يساعد في تقليل التوتر، الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على وزنك.

التحفيز والاستمرارية

حددي أهدافًا واقعية وصغيرة، مثل خسارة نصف كيلوغرام في الأسبوع، وكافئي نفسك بطرق صحية عند تحقيق أهدافك، مثل شراء ملابس جديدة أو قضاء وقت ممتع في نشاط تحبينه.

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