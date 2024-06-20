المراجعة النهائية لامتحانات الثانوية العامة اللغة العربية 2024 وتوزيع درجات العربي

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 من السبت المقبل 22 يونيو 2024، لذلك يستعد الطلاب من خلال المراجعة النهائية لامتحانات الثانوية العامة اللغة العربية 2024، وهي أول مادة في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الصف الثالث الثانوي 2024.

المراجعة النهائية لامتحانات الثانوية العامة اللغة العربية 2024

ننشر في هذا التقرير رابط المراجعة النهائية لامتحانات الثانوية العامة اللغة العربية 2024 والذي يوفره موقع الدستور لطلاب الثانوية العامة 2024.

يوفر موقع الدستور روابط مباشرة من أجل المراجعة النهائية لامتحانات الثانوية العامة اللغة العربية 2024 مع استعداد طلاب الثانوية العامة 2024 لخوض امتحانات نهاية العام الدراسي بداية من السبت 22 يونيو 2024.

رابط المراجعة النهائية لامتحانات الثانوية العامة اللغة العربية 2024 اضغط هنا

رابط المراجعة النهائية لامتحانات الثانوية العامة اللغة العربية 2024 اضغط هنا

رابط المراجعة النهائية لامتحانات الثانوية العامة اللغة العربية 2024 اضغط هنا

توزيع درجات مادة اللغة العربية الثانوية العامة 2024

المجموع الكلي لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي 2024 من 80 درجة موزعة على الأسئلة الموضوعية والأسئلة المقالية.

الأسئلة الموضوعية مجموع درجاتها هم 10 درجات موزعة على 4 أسئلة.

اما الاسئلة الموضوعية فمجموع درجاتها 70 درجة وموزعة كالتالي:

النصوص 20 درجة

النحو 20 درجة

القراءة 10 درجات

القصة 8 درجات

الأدب 6 درجات

البلاغة 6 درجات

نماذج امتحانات أسئلة الثانوية العامة 2024

ويمكن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الوصول إلى نماذج امتحانات اسئلة الثانوية العامة 2024، وذلك من أجل المراجعة النهائية لامتحانات الثانوية العامة اللغة العربية 2024، من خلال البحث في نماذج الامتحانات السابقة على نظام الثانوية العامة المطبق ويمكن الوصول لنماذج امتحانات الثانوية العامة من هنا.

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