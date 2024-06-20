وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفى حميات التل الكبير

أشادت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، بجهود الفريق الطبي وانتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى جودة ويسر، مهنئة الفرق الطبية والمرضى وذويهم ومصابي غزة بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة ريم مصطفى، مستشفى حميات التل الكبير وفق خطة وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، طبقًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت الصحية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

قسم الحضانات الجديد بمستشفى حميات التل الكبير

وخلال الزيارة تفقدت وكيل "صحة الإسماعيلية" قسم الحضَّانات الجديد، وتابعت تطور حالة الأطفال المبتسرين بالقسم، ثم توجهت لغُرف الداخلى والعناية المُركزة والتقت بالمرضى واطمأنت على تلقيهم أفضل رعاية ممكنة، وحصولهم على العلاج في المواعيد المحددة، وراجعت كشوف مرور الأطباء على الأقسام وتابعت بتفقد انتظام جلسات قسم العلاج الطبيعي.

واستكملت الدكتورة ريم مصطفى الجولة بالمرور على مطبخ المستشفى، واطمأنت على جودة الوجبات المقدمة للمرضى ومطابقتها المواصفات، ثم تفقدت مخازن المستديم للتأكد من عدم وجود أي نواقص بالمستلزمات، مشددة على الالتزام بالزي الرسمي وإجراءات الجودة وسياسات مكافحة العدوى.