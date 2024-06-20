الخميس 20 يونيو 2024
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برلمانية تُطالب بإعادة النظر فى تكاليف الحج

النائبة آمال عبدالحميد
النائبة آمال عبدالحميد

كشفت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، عن اعتزامها فتح ملف ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين خلال موسم الحج لهذا العام، داخل مجلس النواب بعد استئناف جلساته، عبر طلب إحاطة ستتقدم به رسميًا إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزراء الخارجية والهجرة والصحة والسياحة.

وقالت النائبة، في تصريحات لها: من الظواهر المُلفتة في موسم حج هذا العام ظاهرة ارتفاع أعداد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين مقارنةً بالسنوات الماضية، وهو ما يتطلب منا كنواب في البرلمان ضرورة الوقوف حول هذا الأمر المُؤسف وبحث أسبابه التي تسببت في هذه الزيادة والتي تقدر وفقًا لتقارير غير رسمية تتجاوز الـ300 وفاة.

 

ارتفاع درجات الحرارة وكبر السن

 

وأضافت أن الزيادة الأكبر في عدد الوفيات من نصيب أهالينا الذين سافروا عبر تأشيرات الزيارة إلى السعودية، والذين وقعوا ضحية نصب من جانب الشركات السياحية في مصر التي أوهمت لهم بإمكانية الحج بأقل التكاليف، فأصبحوا حجاجًا غير نظاميين وغير تابعين لبعثة الحج الرسمية ومن ثم ليس لهم الحق في الرعاية والعلاج والسكن والانتقال عبر وسائل آمنة.

وأشارت "عبدالحميد" إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الحجاج تعرضوا للإجهاد مع ارتفاع درجات الحرارة وكبر السن، فضلًا عن أن الأمراض المزمنة كلها تشكل أسبابًا وراء زيادة معدل الوفيات في صفوف الحجاج المصريين خلال موسم حج 2024.

وطالبت "عضو مجلس النواب" بوقفة جادة مع أصحاب هذه الشركات السياحية والسماسرة باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، الذين أوهموا ضحاياهم بإمكانية الحج عبر تأشيرات الزيارة.

وأكدت على ضرورة إعادة النظر في ارتفاع تكاليف الحج، والتي تضاعفت هذا العام مقارنةً بالسنوات الماضية، والتي كانت سببًا رئيسًا في اتجاه الكثير من المواطنين واللجوء إلى وسائل أخرى لأداء الفريضة.

عمليات البحث عن المفقودين

كما طالبت النائبة آمال عبدالحميد الجهات المعنية في مصر وعلى رأسها وزارتا الخارجية والهجرة، بتكثيف الجهود مع السلطات في السعودية في عمليات البحث عن المفقودين أثناء أداء مناسك فريضة الحج، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين توفوا إلى أرض الوطن.

الحجاج المصريين أحوال الحجاج المصريين ـ 24 ساعة الماضية ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 13917 مخالفة مرورية الدستور

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